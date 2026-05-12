El ‘Diputación de Huelva-De6’ supera una grave avería y se mete en el podio del Mundial ORC

El barco onubense Diputación de Huelva-De6 ha protagonizado una de las actuaciones más destacadas del Campeonato del Mundo ORC de vela que se celebra en Sorrento tras lograr un brillante segundo puesto en la segunda prueba del campeonato y colocarse provisionalmente en posiciones de podio de la clasificación general.

La regata tuvo además un componente épico para la tripulación de la Asociación Deportiva Canaleta, que horas antes estuvo cerca de quedarse fuera de competición debido a una grave avería provocada por la rotura del stay del barco.

La rápida intervención y el apoyo de la empresa onubense Mantenimientos y Montaje permitieron realizar una reparación de urgencia que hizo posible que la embarcación pudiera tomar finalmente la salida junto al resto de favoritos internacionales.

Lejos de acusar el desgaste físico y emocional de las últimas horas, el ‘Diputación de Huelva-De6’ firmó una sobresaliente actuación en los recorridos barlovento-sotavento frente a la costa italiana, manteniéndose desde el inicio entre las primeras posiciones hasta finalizar segundo.

El resultado permite al equipo onubense dar un importante salto en la clasificación general y reforzar sus aspiraciones de pelear por el título mundial frente a algunas de las mejores tripulaciones europeas.

Tras un décimo puesto en la primera prueba offshore de 120 millas, una modalidad donde el propio equipo reconocía sentirse menos cómodo, la embarcación ha confirmado ahora su potencial en las pruebas más técnicas y costeras.

La tripulación destaca además la confianza adquirida tras comprobar el nivel de sus rivales en las primeras jornadas del campeonato y se muestra optimista de cara a las próximas pruebas del Mundial, que continuará hasta el próximo 14 de mayo.