El Isla Cristina FC se gana el pase a la final del 'playoff' de ascenso en el campo

Tras empatar en el partido de vuelta (2-2) y hacer valer la victoria lograda en la ida, el Isla Cristina FC ha eliminado a la Olímpica Valverdeña y jugará la final provincial del 'playoff' de ascenso a División de Honor contra el Ayamonte CF.

Salvo que la justicia deportiva estime finalmente la denuncia presentada por el club de Valverde. Puedes ver el resumen del encuentro PINCHANDO AQUÍ, y el partido completo abonándote a WiHu TV Isla Cristina o a CLICtv de Avatel.