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El Isla Cristina FC se gana el pase a la final del 'playoff' de ascenso en el campo

A la Olímpica no le da con empatar en El Candel. La clasificación de los isleños depende ahora del Comité de Apelación.
El once del Isla Cristina FC.
El once del Isla Cristina FC.
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El Isla Cristina FC se gana el pase a la final del 'playoff' de ascenso en el campo
Damián Ortiz
12/05/26 - 00:21

Tras empatar en el partido de vuelta (2-2) y hacer valer la victoria lograda en la ida, el Isla Cristina FC ha eliminado a la Olímpica Valverdeña y jugará la final provincial del 'playoff' de ascenso a División de Honor contra el Ayamonte CF.

Salvo que la justicia deportiva estime finalmente la denuncia presentada por el club de Valverde. Puedes ver el resumen del encuentro PINCHANDO AQUÍ, y el partido completo abonándote a WiHu TV Isla Cristina o a CLICtv de Avatel.