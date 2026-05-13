Huelva reúne a más de 500 deportistas en el Torneo Interpuertos de fútbol sala y pádel

El Puerto de Huelva celebrará desde este jueves y hasta el próximo sábado el XXIX Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y el II Torneo Interpuertos de Pádel, un evento que reunirá en la capital onubense a más de 500 participantes procedentes de toda España.

La competición contará con representación de las 28 Autoridades Portuarias del sistema portuario español y del organismo público Puertos del Estado, convirtiendo durante tres jornadas a Huelva en punto de encuentro deportivo y de convivencia entre profesionales del sector portuario.

Los encuentros de fútbol sala se disputarán en el Palacio de Deportes Carolina Marín y en los pabellones Príncipe de Asturias y Lydia Valentín del Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva, mientras que el torneo de pádel tendrá lugar en las instalaciones del Club de Pádel Panorámico Huelva.

El campeonato de fútbol sala arrancará este jueves con 42 partidos entre 28 equipos distribuidos en siete grupos, mientras que las eliminatorias y la gran final se celebrarán entre el viernes y el sábado. La jornada final incluirá además un partido amistoso entre las selecciones de Puertos del Atlántico y Puertos del Mediterráneo.

Por su parte, el torneo de pádel reunirá a más de 80 deportistas en categorías masculina, femenina y mixta, con un total de más de cien partidos previstos durante los tres días de competición.

Además del apartado deportivo, los participantes podrán disfrutar de actividades culturales y visitas guiadas por el centro de Huelva y el Muelle de las Carabelas, reforzando así la convivencia entre delegaciones llegadas desde puertos de toda España.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y la Universidad de Huelva, además del patrocinio de distintas empresas vinculadas al sector portuario e industrial.