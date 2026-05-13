El Recreativo y Moeve unen fuerzas para impulsar el deporte base onubense

El Real Club Recreativo de Huelva y Moeve han alcanzado un acuerdo de colaboración centrado en el impulso al deporte base onubense y en la promoción de los valores asociados a la práctica deportiva desde edades tempranas.

La iniciativa refuerza la apuesta del Decano del fútbol español por el desarrollo de las categorías formativas y el apoyo a jóvenes deportistas de la provincia, fomentando aspectos como el compañerismo, el esfuerzo, la convivencia y el trabajo en equipo.

Desde ambas entidades destacan la importancia de seguir respaldando proyectos vinculados al deporte base como herramienta educativa y social, especialmente entre niños y jóvenes.

El acuerdo se enmarca además dentro de la estrategia del club para fortalecer vínculos con empresas y entidades comprometidas con el deporte y el tejido social de la provincia de Huelva.

El Recreativo continúa así ampliando sus alianzas para seguir impulsando el crecimiento de su cantera y consolidar su presencia dentro del fútbol formativo andaluz.