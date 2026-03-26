Carolina Marín anuncia su retirada y no participará en el Europeo Huelva 2026

Punto y final a la carrera de la mejor deportista de la historia de Huelva. Carolina Marín ha anunciado hoy que se retira del bádminton profesional y, por consiguiente, que no participará en el Campeonato de Europa Absoluto que se disputará próximamente en nuestra ciudad del 6 al 12 de abril.

"Mi camino acaba aquí. Gracias a todos, porque de una u otra forma también habéis formado parte de ello. En esta nueva aventura llevaré conmigo siempre los valores que me han acompañado hasta ahora e intentaré devolver a la sociedad todo lo que me ha dado en este tiempo. Ha sido un viaje maravilloso", ha escrito la ya ex-volantista en sus redes sociales.

Mi camino acaba aquí. Gracias a todos, porque también habéis formado parte de ello. En esta nueva aventura llevaré conmigo los valores que me han acompañado hasta ahora e intentaré devolver a la sociedad todo lo que me ha dado en este tiempo. Ha sido un viaje maravilloso ♥️ pic.twitter.com/3aKNDo0Mc4 — Carolina Marín (@CarolinaMarin) March 26, 2026

Las tres lesiones de rodilla sufridas por Carolina en los últimos años han acortado una carrera que, pese a ello, la sitúa entre las mejores deportistas de la historia de España y Europa. Campeona Olímpica en Río de Janeiro 2016, Marín también puede presumir de haber ganado tres Mundiales (2014, 2015 y 2018) y siete Campeonatos de Europa (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2024). Sin esas lesiones, su palmarés habría sido aún más increíble.

La onubense, que también conquistó los torneos más prestigiosos del Circuito Mundial como el All England Open (2015 y 2024) y el Abierto de Malasia (2015), tiene el mérito añadido de ser una pionera en su deporte, pues hasta su llegada ninguna jugadora no asiática había ganado un oro olímpico. Su ascendencia social le llevó a ser galardonada con el Premio Princesa de Asturias.