El CN Río Piedras refuerza su liderato en la IV Liga Snipe Huelva tras una exigente jornada en Palos

La Escuela Municipal de Vela de Palos de la Frontera acogió el pasado domingo una nueva prueba de la IV Liga Snipe Huelva, Palos-La Gomera, una cita que volvió a poner de manifiesto el alto nivel competitivo de la flota onubense. La jornada, organizada por la Flota Snipe Huelva y patrocinada por la Diputación, estuvo condicionada por unas complejas condiciones meteorológicas que obligaron a los regatistas a emplearse a fondo en el plano táctico.

Solo pudo disputarse una de las dos mangas previstas debido a la inestabilidad del viento. Con una intensidad de apenas seis nudos y de componente sur, muy variable en dirección, los participantes tuvieron que enfrentarse además a una fuerte corriente y a una incómoda mar de fondo, lo que convirtió la prueba en un auténtico desafío estratégico.

En estas condiciones, la victoria fue para la tripulación del CDN Punta Umbría formada por Raúl Ortiz y Hugo Ortiz, quienes supieron interpretar mejor el campo de regatas. La clasificación general, sin embargo, sigue dominada por el CN Río Piedras, que consolida su posición como referente en la competición.

En el grupo Oro, Pepín Barrero y Pepín Mayo mantienen el liderato provisional con el CN Río Piedras. A tan solo dos puntos se sitúan Vidal González y José Luis Castilla, del RCM de Huelva, mientras que el tercer puesto lo ocupan, empatados con los segundos, Gustavo Díaz y Begoña Filloy, de ADN Marina Nuevo Portil.

Por su parte, en el grupo Plata, el CN Río Piedras también lidera con Ángel Mª Sánchez y Monserrat López, que amplían su ventaja al frente de la clasificación. Les siguen Pablo García y Miguel Talegón, del CN Isla Canela, y en tercera posición Federico Alberto y Lucio Muñoz, del RCM de Huelva.

La jornada contó además con la presencia del diputado de Deportes de la Diputación de Huelva, Juan Daniel Romero, quien pudo comprobar de primera mano el crecimiento y consolidación de la vela ligera en la provincia.

La próxima cita de la IV Liga Snipe Huelva tendrá lugar el 26 de abril en las instalaciones del Real Club Marítimo de Huelva, donde la competición seguirá abierta en una temporada marcada por la igualdad y la emoción.