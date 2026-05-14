Huelva se convierte desde hoy en capital del deporte portuario nacional

El Puerto de Huelva se ha convertido desde este jueves en el epicentro nacional del deporte portuario con la celebración del XXIX Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y el II Torneo Interpuertos de Pádel, una cita que reúne en la ciudad a más de 500 participantes procedentes de las 28 autoridades portuarias españolas y del organismo público Puertos del Estado.

La competición, organizada por primera vez por el Puerto de Huelva tras recoger el testigo del certamen celebrado el pasado año en Cartagena, se desarrollará hasta el próximo sábado en diferentes instalaciones deportivas de la capital onubense.

En el torneo de fútbol sala participan equipos divididos en siete grupos de competición, disputándose durante la jornada inaugural un total de 42 partidos en el Palacio de Deportes Carolina Marín y en los pabellones Príncipe de Asturias y Lydia Valentín del Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva.

La fase eliminatoria se celebrará mañana viernes, mientras que el sábado tendrán lugar el partido por el tercer y cuarto puesto, un encuentro amistoso entre las selecciones de Puertos del Atlántico y Puertos del Mediterráneo y la gran final del campeonato.

Paralelamente, el Club de Pádel Panorámico Huelva acoge el II Torneo Interpuertos de Pádel, en el que participan más de 80 deportistas distribuidos en categorías masculina, femenina y mixta.

Durante las jornadas del jueves y viernes se disputarán más de un centenar de partidos en las distintas pistas del complejo deportivo, mientras que las semifinales y finales tendrán lugar el sábado.

Además de la competición deportiva, los participantes podrán disfrutar de actividades culturales y visitas guiadas por el centro de Huelva y el Muelle de las Carabelas, en Palos de la Frontera.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y de la Universidad de Huelva, además del patrocinio de numerosas empresas vinculadas al ámbito portuario e industrial.