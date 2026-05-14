Huelva quiere ser un referente en las 'off-season' de los futbolistas de élite

Atlántida Academy y Clínica Lara han desarrollado un programa específico profesional para la preparación de los futbolistas en tiempo vacacional, tanto para jugadores onubenses como para profesionales con estancia en Huelva.

David Torrejón, preparador físico de la academia, explicó que la 'Off-Seasion' “es la fase de entrenamiento que va desde que el jugador está de vacaciones hasta que vuelve a la pretemporada, con un acompañamiento que prepara al futbolista para rendir al máximo nivel”.

Torrejón añadió que habrá “diferentes niveles, nivel alto élite, nivel medio y grupo de formación”. También se ha formado un grupo de fútbol femenino. “Todo lo necesario, con un equipo de profesionales onubenses, para lograr que Huelva sea un referente nacional e internacional”.

Las instalaciones de Atlántida Academy.

Según ha avanzado Torrejón, en Atlántida Academy también desarrollan un trabajo de entrenamiento anual para jóvenes talentos, “llevamos un tiempo formando a futbolistas nigerianos, tanto en Huelva como fuera de Huelva, y dentro de unas semanas va a llegar un equipo de fútbol norteamericano”.

Por su parte, el doctor Francisco José Lara, se mostró muy satisfecho por la alianza que han cerrado con Atlántida Academy, ya que “integramos en los procesos de entrenamientos en el mundo del fútbol nuestra metodología de trabajo, a nivel médico, a nivel fisioterapia, a nivel readaptación y otras especialidades”.

En este sentido, Huelva se convierte en un referente porque “ofrecemos servicios y herramientas para el nivel de alto rendimiento como a nivel deporte amateur y junto a Atlántida Academy somos todos más fuertes y creo que seremos muy atractivos dentro y fuera de Huelva”.

El equipo de Atlántida Academy.

Atlántida Academy trabaja en la formación, tecnificación y desarrollo integral de futbolistas en edad formativa, así como en programas de mejora para talento nacional e internacional, contando con un equipo técnico encabezado por Juanma Pavón, Jesús Vázquez y David Torrejón.

Lara Clínica es un centro médico multidisciplinar especializado en traumatología, medicina deportiva, fisioterapia avanzada, readaptación y recuperación funcional, con un modelo de atención integral orientado tanto al deportista como al paciente.