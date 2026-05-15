El IES La Orden viaja a Cartagena para jugar la ida de la final por el título de liga

Llegó el momento decisivo y más esperado de la temporada, la batalla final por el título de la Liga Top-10 que enfrenta al Club Bádminton IES La Orden y al Cartagena. Los pupilos de Paco Ojeda han viajado a tierras murcianas para disputar mañana sábado el encuentro de ida, a partir de las 17.30 horas, en el Pabellón Wssell de Guimbarda.

Por segunda temporada consecutiva, el vigente campeón defenderá el título ante un aspirante que vuelve a perfilarse como favorito. “Tenemos la moral por las nubes, muchísimas ganas y algunos nervios. La final no va a ser fácil, ninguna lo es, pero ya hemos demostrado en los últimos tres años que podemos ganar aún no siendo los favoritos”, sentencia Ojeda.

Los onubenses se han preparado a conciencia para rendir a su máximo nivel y lograr en Cartagena un resultado positivo que les permita tener todas las opciones abiertas en la vuelta, que se disputará en el Polideportivo Municipal Andrés Estrada de Huelva el sábado 23 de mayo.