Avatel sortea dos dorsales gratuitos para la 10K Huelva Avatel - Puerta del Descubrimiento

La empresa de telecomunicaciones Avatel Telecom ha lanzado un sorteo de dos dorsales para participar en la 10K Huelva Avatel - Puerta del Descubrimiento, reafirmando su compromiso con el deporte y su estrecha vinculación con la provincia. La iniciativa busca fomentar hábitos saludables y facilitar que más personas puedan disfrutar de una de las pruebas más destacadas del calendario onubense.

Los interesados pueden participar a través del siguiente enlace: https://pr.easypromosapp.com/p/999436. El plazo estará abierto hasta el próximo 2 de abril. Ya el 6 de abril será la fecha en la que se darán a conocer los ganadores.

Avatel, reconocida por su cercanía, su apuesta por el desarrollo local y la calidad de sus servicios de telecomunicaciones, continúa consolidándose como un actor clave en el impulso de iniciativas sociales y deportivas. Con este tipo de acciones, la compañía no solo promueve el deporte popular, sino que también refuerza su compromiso con el territorio y con la mejora de la vida de sus ciudadanos.