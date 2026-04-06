Huelva acoge el Campeonato Europeo de Bádminton con cerca de 200 jugadores

Huelva se convierte desde este 6 de abril en el epicentro del bádminton europeo con la celebración del Campeonato Europeo, una cita deportiva de primer nivel que reunirá en la capital a unos 200 volantistas procedentes de distintos países del continente.

Durante el campeonato, además de la competición, se rendirá un homenaje a Carolina Marín, una de las grandes figuras internacionales de este deporte. La onubense, campeona olímpica en Río de Janeiro, triple campeona del mundo y siete veces campeona de Europa, será protagonista en una cita que también reconoce su trayectoria y su impacto en el bádminton.

La celebración de este torneo sitúa nuevamente a Huelva en el mapa del deporte internacional, consolidando su capacidad para acoger grandes eventos y reforzando su vinculación con una disciplina en la que la ciudad cuenta con uno de sus mayores referentes a nivel mundial.