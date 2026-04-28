El talento onubense que sobresale en el Campeonato de España Júnior

El Campeonato de España Júnior de Clubes 2026 acerca a la provincia de Huelva a los mayores talentos y proyectos del baloncesto español, que destaca como uno de los grandes referentes a nivel europeo y mundial. Entre el gran elenco de figuras emergentes se encuentra un onubense, Alfonso Rodríguez.

A pesar de su corta edad, Alfonso Rodríguez Orta (2008) es considerado uno de los mejores jugadores interiores de su generación, habiéndose proclamado Campeón de Europa con la Selección Española sub-18. Nuestro jugador milita en las filas del Unicaja de Málaga y participa estos días en el Nacional con las vistas puestas en luchar por las cotas más altas.

Alfonso Rodríguez en acción.

De momento, Alfonso ya ha dejado huella en el torneo. En la segunda jornada, sin ir más lejos, lideró a su equipo con 18 puntos y 12 rebotes para 27 créditos de valoración. El techo de Rodríguez lo determinará el tiempo, pero su talento y su trabajo dejan entrever un futuro brillante para una de las grandes perlas del baloncesto onubense, andaluz y nacional.