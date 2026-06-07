Espectacular doblete de Zakaria Boufaljat en la 10K Huelva Avatel
El rey de la 10K Huelva Avatel volvió a reinar de forma incontestable. Zakaría Boufaljat no sólo ganó por cuarta vez, lo hizo además con su mejor marca personal en la prueba (29 minutos y 33 segundos) y proclamándose Campeón de Andalucía Absoluto de 10.000 metros en Ruta. Un doblete imperial para el monarca del atletismo onubense.
El corredor del Trops-Cueva de Nerja se destacó en cabeza desde muy pronto y sólo Bilal Marhoum (Inasor) intentó resistir. Pero apenas aguantó kilómetro y medio. De ahí en adelante, Boufaljat corrió en solitario, peleando únicamente contra el reloj. La ausencia del viento le permitió entrar en meta rebajando en seis segundo el que hasta entonces su mejor tiempo.
Por detrás, el jiennense Andrés Estepa (Unicaja Jaén Paraíso Interior) daba caza a Marhoum, al que finalmente superaba para erigirse en subcampeón. Su crono, 30.14. Cerraba el podio Bilal Marhoum, tras mantener la entereza, con un registro de 30.18. Estos fueron los diez primeros clasificados de la carrera masculina.
-EL TOP-10 DE LA PRUEBA MASCULINA
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Zakaria Boufaljat (Trops-Cueva de Nerja): 29.33
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Andrés Estepa (Unicaja Jaén Paraíso Interior): 30.14
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Bilal Marhoum (Inasor): 30.18
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Diego Tirado (Trotasierra Hornachuelos): 30.24
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Samuel Ruiz (Trops-Cueva de Nerja): 30.52
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Félix Barrios (Independiente): 30.56
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Pedro José Garrido (CA Runchip Jerez): 31.05
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Mario Gil (Trotasierra Hornachuelos): 31.28
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Alejandro Illán (CA Playa de Cartaya): 31.52
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Said El Bouchikhi (Independiente): 32:03
En féminas, la victoria sonrió a la sevillana Alejandra Flores (Córdoba Patrimonio), nueva Campeona de Andalucía con un crono de 36 minutos y 58 segundos. La onubense Celia Romero Gallardo (Córdoba Patrimonio), con 37.32, y la cordobesa Yolanda López (Trotasierra Hornachuelos), con 38.31, completarón el cajón.
-EL TOP-10 DE LA PRUEBA FEMENINA
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Alejandra Flores (Córdoba Patrimonio): 36.58
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Celia Romero Gallardo (Córdoba Patrimonio): 37.32
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Yolanda López (Trotasierra Hornachuelos): 38.31
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Marta Corazón (Unicaja Jaén Paraíso Interior): 38.39
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Estefanía Rouco (Club Onubense Atletismo): 39.16
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Irene Yébenes (Trops-Cueva de Nerja): 39:21
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Ana González (Atletismo Maracena): 39.42.
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María Teresa Rodríguez (Deportivo La Zubia): 39.45
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Britney Arianna Briceño (Atletismo Málaga): 39.52
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María Isabel López (Trotasierra Hornachuelos): 40.19
El triunfo de 'Zaka' y el podio de Celia fueron el colofón a una carrera espectacular. En su octava edición, la 10K Huelva Avatel batió todos los registros, estableciendo un nuevo récord de inscripción -1.983 atletas inscritos- y de participación -1.477 corredores-. El cambio de hora, por primera vez se corrió de noche, tuvo mucho que ver en este éxito.
La prueba fue retransimitada en directo por las televisiones de Avatel Telecomo en Huelva y por sus redes sociales. Puedes revivir una carrera para la historia PINCHANDO AQUÍ.
-PALMARÉS DE LA ’HUELVA 10K AVATEL TELECOM’
-EDICIÓN 2026
-MASCULINO
- Zakaria Boufaljat (29.33)
- Andrés Estepa (30.14)
- Bilal Marhoum (30.18)
-FEMENINO
- Alejandra Flores (36.58)
- Celia Romero (37.32)
- Yolanda López (38.31)
-EDICIÓN 2025
-MASCULINO
- Mohamed El Ghazouani (29.34)
- Bilal Mharoum (29.46)
- Zakaria Boufaljat
-FEMENINO
- Estefanía Rouco (38.41)
- Cristina Ruiz (40.35)
- Marta Ferrer (42.58)
-EDICIÓN 2024
-MASCULINO
- Zakaria Boufaljat (29.44)
- Mousaab Hadout
- Pablo González
-FEMENINO
- Wafa Zaroual (35.39)
- Celia Romero
- Marta Fernández
-EDICIÓN 2023
-MASCULINO
- Jesús Ramos (28.16)
- Abderrahmane Aferdi (28.18)
- Yago Rojo (28.21)
-FEMENINO
- Paula Herrero (32.10)
- Isabel Barreiro (32.15)
- Laura Luengo (32.20)
-EDICIÓN 2022
-MASCULINO
- Zakaria Boufaljat (29.39)
- Sergio Mena (30.48)
- Kevin López (31.11)
-FEMENINO
- Patricia Isabel Marques (37.41)
- Sheila Marrón (38.04)
- Laura Hernández Randos (39.40)
-EDICIÓN 2021
-MASCULINO
- Zakaria Boufaljat (29.39)
- Alberto González Quilez (30.45)
- Pablo Sánchez Santos (31.00)
-FEMENINO
- Dolores Chiclana (34.59)
- Sandra Schenkel (35.17)
- Fátima Azahara Ouhaddou (36.20)
-EDICIÓN 2019
-MASCULINO
- Luis Miguel Moreno Casares
- Zakaria Boufaljat
- Manuel Marchena Román
-FEMENINO
- Carolina Ponce Suárez
- Paula Rodríguez Rodríguez
- Esther Fernández Olalla
-EDICIÓN 2018
-MASCULINO
- Ali El Fghir
- Raúl Feria Rastrojo
- Adrián Moreno Abreu
-FEMENINO
- Alicia Macías Quiñones
- Esther Fernández Olalla
- Eva María Palanc