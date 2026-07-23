El Betis se lleva la Carabela y el Recre da buena imagen y hace caja (0-1)

Por una vez, el Trofeo Colombino dejó a todos contentos. Al Real Betis Balompié, porque una nueva Carabela de Plata viaja hacia las vitrinas de La Palmera. Al Recreativo de Huelva, porque en el estreno de Jesús Galván en el banquillo, el equipo albiazul ofreció una buena imagen y vendió cara su previsible derrota ante un rival muy superior. Y al club Decano porque hizo una recaudación récord como no se recuerda desde que el fútbol dejó de ser fútbol a orillas del Tinto y el Odiel.

La alineación del Recre ante el Betis.

-FICHA TÉCNICA

RECREATIVO DE HUELVA: Jero Lario; Nacho Ruiz, Bonaque, Mikel Montero, Senra; Segura, Ale Marín, Paolo; Aitor García, Évora y Roni. También jugaron Manu Fernández; Isra Contioso, Roan Riera, José Carlos, Adán Benítez; Alberto Vela, Álex Bernal; Pecellín, Pepe Mena, Juan Almeida; y Matías Chavarría.

REAL BETIS BALOMPIÉ: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Firpo; Marc Roca, Bernal, Deossa; Riquelme, Fornals y Pablo García. También jugaron Diego Conde, Llorente, Losada, Morante, Rica Fúnez, Ortiz, Valentín Gómez, Petit, N’ Goran, Fran García y Borja Alonso.

GOL: 0-1 (min. 58) Riquelme.

ÁRBITRO: Cartes Burgos, del Comité Andaluz.

CAMPO: Nuevo Colombino, 21.670 espectadores.