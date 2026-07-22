Rafael Porras reivindica a Huelva como "el meridiano sentimental del fútbol" en el pregón del Colombino

Elha acogido este miércoles el pregón del, pronunciado por el periodista y escritor, quien ha reivindicado a Huelva como "el meridiano sentimental del fútbol" y ha defendido el papel del torneo y delcomo parte de la identidad de la ciudad.

El acto, presidido por la alcaldesa, Pilar Miranda, ha servido para inaugurar oficialmente una nueva edición del Trofeo Colombino, que esta noche enfrentará en el Nuevo Colombino al Recreativo de Huelva y al Real Betis Balompié.

Durante su intervención, Porras realizó un recorrido por la historia del torneo desde su creación en 1965 y destacó que su verdadero valor no reside únicamente en los grandes equipos que han pasado por Huelva, sino en el vínculo emocional que ha creado con generaciones de aficionados.

El pregonero definió a Huelva como "el meridiano sentimental del fútbol", reivindicando el papel de la ciudad como cuna del fútbol español y al Recreativo como un símbolo de memoria, identidad y resistencia. Asimismo, señaló que el Trofeo Colombino ha sabido mantenerse como una tradición familiar y una referencia del verano futbolístico pese a los cambios experimentados por este deporte.

Por su parte, la alcaldesa destacó que el Ayuntamiento seguirá apoyando al Decano y al Trofeo Colombino, al considerar que forman parte de la identidad de Huelva. En la misma línea, el presidente del Recreativo, Adrián Fernández, agradeció el respaldo institucional al club y la celebración del pregón en la Casa Consistorial.

El acto volvió a convertir al Ayuntamiento en el punto de partida de una nueva edición del Trofeo Colombino, una cita que trasciende el ámbito deportivo y que, año tras año, refuerza el vínculo entre Huelva y el Decano del fútbol español.