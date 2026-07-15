La Redondela celebra este sábado su XVI Travesía a Nado

La playa de La Redondela acogerá este sábado la decimosexta edición de su Travesía a Nado, cuarta cita del Circuito Provincial que recorre este verano el litoral onubense con un total de nueve pruebas.

La competición espera reunir a alrededor de un centenar de nadadores en un recorrido de 2.000 metros dividido en dos vueltas, con una salida intermedia a la arena que permitirá a los participantes recuperar fuerzas antes de afrontar el segundo tramo. La salida está prevista para las 12.00 horas, aunque la zona estará preparada para recibir a deportistas y público desde las 10.00 horas.

El diputado de Deportes de la Diputación de Huelva, Juan Daniel Romero, ha destacado la importancia de este circuito para acercar la natación en aguas abiertas a deportistas de todos los niveles y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de La Redondela, la Federación Andaluza de Natación y las entidades patrocinadoras.

Por su parte, el alcalde de La Redondela, Salvador Gómez, ha señalado que la travesía se ha consolidado como una de las principales citas deportivas del municipio, atrayendo cada año a participantes procedentes de distintos puntos de Andalucía e incluso del Algarve portugués. Además, ha destacado el ambiente de convivencia que rodea la prueba y ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada que combina deporte y ocio.

Desde la organización destacan que se trata de un recorrido accesible tanto para nadadores que se inician en las aguas abiertas como para deportistas experimentados. El circuito, al desarrollarse cerca de la costa y en dos vueltas, facilita el seguimiento de la prueba desde la playa y permite a los participantes abandonar al finalizar el primer recorrido si lo consideran necesario.

Las inscripciones continúan abiertas a través de la plataforma www.chipserena.com, donde los interesados todavía pueden formalizar su participación en una de las pruebas más consolidadas del verano deportivo onubense.