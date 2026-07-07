Carolina Marín recibe la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo a la onubense Carolina Marín, la máxima condecoración que otorga el Gobierno de España en el ámbito deportivo.

La distinción, propuesta por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, reconoce una carrera que ha cambiado para siempre la historia del bádminton español y ha situado a España en la élite internacional de este deporte.

Nacida en Huelva en 1993, Carolina Marín se convirtió en campeona olímpica en los Juegos de Río de Janeiro de 2016 y ha conquistado tres títulos mundiales, siete campeonatos de Europa, además de dos victorias en el prestigioso All England, alcanzando también el número uno del ranking mundial y sumando 39 títulos internacionales.

El Gobierno destaca igualmente que la deportista representa valores como el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia, poniendo especialmente en valor su capacidad para superar graves lesiones y regresar a la élite mundial, convirtiéndose en un referente de resiliencia dentro y fuera de las pistas.

A lo largo de su trayectoria, Carolina Marín ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y el Premio Nacional del Deporte Reina Letizia.

Con esta concesión, la campeona onubense pasa a formar parte del reducido grupo de deportistas distinguidos con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, donde figuran nombres como Pau Gasol, Rafael Nadal, Andrés Iniesta, Teresa Perales, Carlos Sainz o Miguel Induráin.