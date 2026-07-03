El anuncio de la retirada de Santi Cazorla ha convertido este viernes a Oviedo en el escenario de un emotivo homenaje a uno de los futbolistas más queridos de la historia reciente del fútbol español. La ciudad ha amanecido engalanada con numerosas figuras del exjugador repartidas por distintos puntos del centro, representando las camisetas de los equipos en los que desarrolló su brillante carrera.

Entre ellas ha destacado la figura ataviada con la camiseta del Recreativo de Huelva, un guiño al Decano del fútbol español, donde Cazorla militó durante la temporada 2006-2007. También podían verse esculturas con las equipaciones del Villarreal, el Málaga y la Selección Española, distribuidas en lugares emblemáticos de la ciudad.

Oviedo amanece homenajeando a Santi Cazorla con una figura del Recreativo entre las que recuerdan su carrera

La plaza de la Escandalera acogía la figura del Villarreal, junto al mural y al cartel dedicados al futbolista, mientras que en la plaza de la Catedral se encontraban las representaciones de la Selección Española y del Málaga. La imagen del Recreativo fue instalada en la plaza del Ayuntamiento, despertando la curiosidad y el cariño de numerosos aficionados.

Desde primeras horas de la mañana, decenas de seguidores del Real Oviedo y visitantes se acercaron a los diferentes puntos para fotografiarse junto a las figuras. Muchos de ellos también aprovecharon para dejar un mensaje de agradecimiento y admiración en el mural instalado en la plaza de la Escandalera, firmando con bolígrafos un recuerdo imborrable para el jugador.

Con este homenaje, Oviedo ha querido rendirse a los pies de uno de sus grandes referentes deportivos, despidiendo a Santi Cazorla con un recorrido simbólico por los colores que marcaron una carrera ejemplar y que deja una huella imborrable en el fútbol español.