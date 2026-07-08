La Gran Cruz reabre un debate: ¿dónde está Carolina Marín entre los mejores de la historia de España?

La concesión de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo a Carolina Marín no solo reconoce una trayectoria excepcional. También ha reabierto un debate que periódicamente surge entre aficionados y expertos: ¿qué lugar ocupa la onubense entre los mejores deportistas españoles de todos los tiempos?

La Gran Cruz es la máxima condecoración deportiva que concede el Estado y solo la reciben figuras cuya carrera ha trascendido los resultados para convertirse en patrimonio del deporte español. Carolina entra así en un club reservado a nombres como Rafael Nadal, Pau Gasol, Miguel Induráin, Teresa Perales o Andrés Iniesta.

Aunque cualquier clasificación siempre tendrá un componente subjetivo, si se combinan el palmarés, el dominio de la disciplina, la repercusión internacional y el legado dejado en su deporte, el consenso sitúa a Carolina Marín entre los cinco grandes nombres de la historia del deporte español.

1. Rafael Nadal

Nadal

Hablar de Nadal es hacerlo de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, no solo de España. El mallorquín conquistó 22 títulos de Grand Slam, dos oros olímpicos, cinco Copas Davis y más de 90 títulos ATP, además de dominar durante casi dos décadas una de las épocas más competitivas de la historia del tenis, compartiendo generación con Roger Federer y Novak Djokovic.

Su capacidad competitiva, su regularidad y su influencia mundial lo convierten prácticamente en un número uno indiscutible del deporte español.

2. Pau Gasol

Gasol

El segundo lugar corresponde para muchos a Pau Gasol, el hombre que cambió para siempre el baloncesto español.

Ganó dos anillos de la NBA con Los Angeles Lakers, fue seis veces All Star, campeón del mundo con España en 2006, tricampeón de Europa y conquistó dos medallas de plata y una de bronce en los Juegos Olímpicos.

Su ingreso en el Salón de la Fama del Baloncesto confirmó una trayectoria que muy pocos jugadores europeos han conseguido igualar.

3. Miguel Induráin

Indurain

Cinco Tours de Francia consecutivos siguen siendo una de las mayores gestas del ciclismo mundial.

A ese palmarés se suman dos Giros de Italia, un oro olímpico en contrarreloj y dos campeonatos del mundo. Su dominio durante la primera mitad de los años noventa fue absoluto y convirtió al navarro en una referencia internacional del deporte español.

4. Carolina Marín

La irrupción de Carolina Marín cambió para siempre la historia del bádminton.

La onubense logró el oro olímpico en Río 2016, conquistó tres campeonatos del mundo, siete títulos europeos, alcanzó el número uno del ranking mundial y consiguió 39 títulos internacionales.

Pero sus cifras esconden un mérito todavía mayor. Carolina fue la primera jugadora no asiática en proclamarse campeona del mundo, rompiendo un dominio que durante décadas había pertenecido casi exclusivamente a China, Japón, Corea del Sur, Indonesia y Malasia.

Además, consiguió regresar a la élite tras dos graves lesiones de rodilla, un ejemplo de resiliencia que ha sido reconocido dentro y fuera del deporte.

Con su carrera no solo ha ganado títulos; también ha conseguido que un deporte prácticamente desconocido en España pasara a ocupar portadas y despertara vocaciones entre miles de jóvenes.

5. Teresa Perales

Teresa Perales

La nadadora paralímpica aragonesa es otra de las grandes leyendas del deporte español.

Acumula 28 medallas paralímpicas, además de decenas de preseas en campeonatos del mundo y europeos, convirtiéndose en una de las deportistas más laureadas de la historia del movimiento paralímpico internacional.

Su figura trasciende el ámbito deportivo por su labor como referente de inclusión, superación y compromiso social.

Un grupo de leyendas

Tras este primer escalón aparecen otros nombres imprescindibles para entender el deporte español.

El golf no se comprendería sin Severiano Ballesteros, ganador de cinco torneos Major y auténtico revolucionario del golf europeo.

El motociclismo español tiene como gran pionero a Ángel Nieto, campeón del mundo en trece ocasiones y responsable de abrir el camino a generaciones posteriores.

La natación española alcanzó una nueva dimensión gracias a Mireia Belmonte, campeona olímpica, doble campeona del mundo y cuatro veces medallista en los Juegos.

La halterofilia encontró en Lydia Valentín a su gran referente, con un oro, una plata y un bronce olímpicos, además de dos títulos mundiales.

Y el piragüismo español tiene en Saúl Craviotto al deportista nacional con más medallas olímpicas, acompañado de una extraordinaria colección de títulos mundiales y europeos.

¿La mejor deportista española de la historia?

La concesión de la Gran Cruz también ha reavivado otro debate: si Carolina Marín ya puede ser considerada la mejor deportista femenina española de todos los tiempos.

La comparación con Teresa Perales, Mireia Belmonte, Lydia Valentín o Arantxa Sánchez Vicario resulta inevitable. Todas poseen un palmarés extraordinario y han marcado una época.

Sin embargo, Carolina cuenta con un argumento difícilmente igualable: consiguió dominar durante años un deporte históricamente monopolizado por las potencias asiáticas, convirtiéndose en la primera europea capaz de reinar en el bádminton mundial.

Por eso, más allá del orden concreto de cualquier clasificación, lo que parece fuera de toda discusión es que la onubense ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte español. La Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo no hace sino confirmar que su nombre permanecerá para siempre junto al de las mayores leyendas que ha dado España.