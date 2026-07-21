Huelva volverá a acoger la Copa de Andalucía de Snipe los días 1 y 2 de agosto

La ría de Huelva será, por segundo año consecutivo, el escenario de la Copa de Andalucía de Snipe, que celebrará su tercera edición los próximos 1 y 2 de agosto organizada por el Real Club Marítimo de Huelva, con la colaboración del Ayuntamiento de la capital.

La concejala de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, presentó este martes la prueba junto al presidente del Real Club Marítimo, Antonio Suárez, y el coordinador de la Escuela de Vela del club, José Luis Lechuga.

Durante la presentación, la edil destacó que la celebración de esta competición en Huelva "es una muestra más del compromiso firme del Ayuntamiento con el deporte y, especialmente, con disciplinas como la vela, que forman parte de la identidad costera y marinera de la ciudad".

Rubio recordó que la clase Snipe es una embarcación reconocida internacionalmente que combina técnica, estrategia y trabajo en equipo, permitiendo la participación tanto de regatistas experimentados como de jóvenes promesas.

Por su parte, Antonio Suárez puso en valor las características del campo de regatas de la ría del Tinto, donde las corrientes y el viento de poniente obligan a los participantes a desarrollar estrategias de navegación más complejas. Asimismo, agradeció el apoyo del Ayuntamiento para que la competición pueda seguir celebrándose en Huelva.

Hasta el momento, la organización cuenta con 26 embarcaciones inscritas, entre las que destacan el equipo de regatas de la Armada Española, procedente de Cádiz, y el equipo de cadetes de la Armada Portuguesa. Además, participarán regatistas de distintos puntos de Andalucía y representantes de la flota madrileña.

Desde la organización han animado a los onubenses a acercarse durante el fin de semana a la ría de Huelva para conocer de cerca este deporte y disfrutar del espectáculo que ofrecerán las regatas con el entorno de las Carabelas como telón de fondo.

España es actualmente el tercer país del mundo en número de embarcaciones de la clase Snipe, con 288 barcos registrados y 28 flotas activas, entre ellas la del Real Club Marítimo de Huelva.

Programa

La competición arrancará el viernes 31 de julio con la recepción de los regatistas a las 20.00 horas.

El sábado 1 de agosto, la oficina de regatas abrirá a las 10.00 horas, la reunión de patrones se celebrará a las 12.00 y la primera manga comenzará a las 13.00 horas. La jornada concluirá con un refrigerio amenizado por un DJ y una barbacoa en la playa.

El domingo 2 de agosto continuará la competición con nuevas mangas desde las 13.00 horas y finalizará a las 18.00 con la entrega de trofeos y la clausura de la Copa de Andalucía.