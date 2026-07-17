El día más triste del Enrique Benítez

Tras desaprovechar sus momentos de gloria y caminar hacia la intrascendencia en las últimas temporadas, el Club Deportivo Baloncesto Enrique Benítez ha anunciado hoy su desaparición con el siguiente comunicado oficial:

"El CDB Enrique Benítez ha acordado no participar durante la próxima temporada en Tercera FEB y finalizar su actividad como club de baloncesto, tras analizar la situación deportiva y económica y las posibilidades reales de desarrollar un proyecto competitivo y sostenible. La decisión responde a la dificultad de afrontar el volumen presupuestario necesario para confeccionar una plantilla que luche por los primeros puestos de la clasificación, así como a la deuda generada en las últimas temporadas tras los intentos de ascenso a Segunda FEB.

El encarecimiento de la competición en Tercera FEB, con importes más altos en las contrataciones de jugadores y en las obligaciones de servicios a garantizar en cada caso, han ido generando unos sobrecostes, en un contexto además muy complejo para aumentar los ingresos vía abonados y patrocinios. Esto ha generado una deuda pública que el club debe frenar.

Para el CDB Enrique Benítez, competir en Segunda FEB debe ser un objetivo prioritario para cualquier proyecto de baloncesto representativo de una ciudad como Huelva. En este contexto, afrontar una nueva temporada en Tercera FEB con esta deuda y sin disponer de los recursos necesarios para intentar alcanzar el ascenso no supondría un avance para el club, ni aportaría el impulso que necesita el baloncesto onubense.

A esta circunstancia se suma la coexistencia de varios clubes de Huelva capital en la misma categoría y competición. Esta realidad incrementa la dificultad para estructurar presupuestos competitivos, al distribuirse entre diferentes proyectos las aportaciones procedentes de las instituciones públicas y limitarse también las posibilidades de captación y consolidación de nuevos patrocinios privados.

La pasada temporada, el CDB Enrique Benítez mantuvo conversaciones y encuentros dirigidos a explorar la creación de un único proyecto de baloncesto en Huelva capital que permitiera concentrar esfuerzos, recursos económicos, estructura deportiva, proyecto de cantera y apoyo social, con el aumento de abonados que ello supondría. Sin embargo, estas gestiones no culminaron con un acuerdo para formalizar un proyecto común. Ante esta situación, y tras valorar las diferentes alternativas, la entidad considera que la decisión más responsable es dar un paso al lado y poner fin a su trayectoria deportiva.

El club quiere expresar especialmente su agradecimiento al Ayuntamiento de Huelva, que había garantizado para la próxima temporada un respaldo económico equivalente al concedido durante la campaña anterior. Asimismo, el CDB Enrique Benítez agradece la confianza y el compromiso de las empresas privadas que habían trasladado su disposición a renovar sus acuerdos de patrocinio y continuar vinculadas al proyecto. No obstante, las gestiones realizadas para incrementar el presupuesto mediante la incorporación de nuevos patrocinadores no han dado los resultados esperados.

El CDB Enrique Benítez adopta esta decisión desde la responsabilidad, la coherencia y el respeto al baloncesto de Huelva, evitando iniciar una temporada sin las condiciones económicas y deportivas necesarias para responder a los objetivos que debe asumir un proyecto de esta naturaleza.

La entidad cierra así una etapa marcada por el esfuerzo de jugadores, entrenadores, directivos, colaboradores, patrocinadores, instituciones, familias y aficionados, cuyo apoyo ha resultado fundamental durante toda la trayectoria del club. El logro más importante del CDB Enrique Beñítez fue subir a LEB Plata (actual Segunda FEB) logrado en la temporada 2022-2023″.