Huelva disfruta de una nueva edición del Campeonato de España Júnior

La locura del baloncesto se apodera del territorio onubense con motivo de la celebración de un nuevo Campeonato de España Júnior, que tendrá como sede las pistas de Huelva, Aljaraque, Palos de la Frontera y Punta Umbría. Y es que los mayores talentos del país de la generación 2008-2009 se darán cita hasta el próximo sábado para luchar por el cetro nacional en la Costa de la Luz.

Un partido del torneo masculino.

Nombres como los de Mohamed Daboné, Juom Maker Bol, Fabian Kayser o Diego Niebla, en masculino, o de Amelia Alonso, Ona Ballesté, Adriana Díaz o Ada Toribio, en femenino, derrochan su talento por nuestras canchas y próximamente en la élite del baloncesto mundial (aunque algunos ya lo hacen).

El cuadro femenino también ofrece un alto nivel.

Hablar de equipos es destacar canteras tan potentes como las de Barça, Real Madrid, Joventut de Badalona, Estudiantes, Sant Adrià o Valencia Basket, entre el total de 64 conjuntos que, combinando el torneo masculino y femenino, aglutinan en la provincia a más de 1.200 participantes en siete días mágicos.