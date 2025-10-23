Avatel da un paso más en su compromiso con el deporte de Huelva. Además de patrocinar la 21K y la 5K Ciudad de Huelva, la operadora de telecomunicaciones anima a los onubenses a participar en las citadas carreras, que se celebrarán el próximo 2 de noviembre.

Con ese fin, Avatel sortea seis dorsales para la 21k o 5k Ciudad de Huelva. Para participar en dicho sorteo, sólo hay que seguir a @avatel y @wihu e inscribirse en el link https://pr.easypromosapp.com/p/996427. El plazo para acceder al sorteo termina el próximo día 27.

La tienda de Avatel en Huelva se encuentra en la avenida Alcalde Federico Molina Orta, número 29. El teléfono de atención al cliente es el 959 830 000.