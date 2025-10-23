Buscar
jueves. 23.10.2025
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    25 °C
    cielo claro

Avatel sortea seis dorsales para la 21k o 5k Ciudad de Huelva

Sólo hay que seguir a @avatel y @wihu e inscribirse en el link https://pr.easypromosapp.com/p/996427. 
571121217_1411732230960044_465702867818528986_n
Avatel sortea seis dorsales.
Atletismo Huelva 10K Avatel Telecom Avatel Telecom Avatel 21K Ciudad de Huelva
Avatel sortea seis dorsales para la 21k o 5k Ciudad de Huelva
Redacción
Redacción
23/10/25 - 18:35

Avatel da un paso más en su compromiso con el deporte de Huelva. Además de patrocinar la 21K y la 5K Ciudad de Huelva, la operadora de telecomunicaciones anima a los onubenses a participar en las citadas carreras, que se celebrarán el próximo 2 de noviembre.

Con ese fin, Avatel sortea seis dorsales para la 21k o 5k Ciudad de Huelva. Para participar en dicho sorteo, sólo hay que seguir a @avatel y @wihu e inscribirse en el link https://pr.easypromosapp.com/p/996427. El plazo para acceder al sorteo termina el próximo día 27.

La tienda de Avatel en Huelva se encuentra en la avenida Alcalde Federico Molina Orta, número 29. El teléfono de atención al cliente es el  959 830 000.