Avatel patrocinará la Media Maratón de Huelva

Una gran compañía y una gran carrera unen sus fuerzas. Avatel y Runners Sport han cerrado un acuerdo de colaboración por el que la empresa de telecomunicaciones patrocinará la Media Maratón de Huelva, también conocida como la '21K Ciudad de Huelva'.

La prueba, que se celebrará el 2 de noviembre, es uno de los eventos más esperados del calendario atlético onubense, pues reunirá, aparte de atletas de élite, a miles de corredores populares, atraídos en ambos casos por la posibilidad de competir en un circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo. Se trata, además, de un trazado urbano, rápido y favorable para lograr grandes marcas.

Avatel es la quinta operadora de telecomunicaciones de España y la empresa líder en Huelva en este sector, gracias a su cercanía con los clientes y a su enfoque local, que se confirma en acciones como esta colaboración con la '21K Ciudad de Huelva'. O el patrocinio a la '10K Huelva Avatel'. En este sentido, el Ayuntamiento ha dado las gracias a Avatel por su apuesta por el deporte onubense.