La 37ª Gala del Deporte de Huelva ensalza en Lepe el talento y los valores del deporte onubense

El teatro municipal Alcalde Juan Manuel Santana de Lepe fue escenario este lunes, 22 de diciembre, de la 37ª Gala del Deporte de Huelva, la gran cita anual del deporte provincial organizada por la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva (AOPD), en una velada marcada por la emoción, la música y el reconocimiento a los protagonistas del deporte onubense.

El acto, plenamente consolidado en el calendario deportivo de la provincia, estuvo conducido por el periodista de RTVE Andalucía, Enrique Olivares, y la periodista de Huelva Información, Inés Martín, quienes guiaron una ceremonia dinámica y emotiva en la que se puso en valor el esfuerzo, la trayectoria y los éxitos de deportistas, clubes, técnicos y entidades deportivas de Huelva.

La gala arrancó con la actuación del artista onubense Keke, que interpretó su tema Hogueras de San Juan, dando paso a las palabras de bienvenida del alcalde de Lepe, Adolfo Verano, quien agradeció la elección del municipio como sede del evento y dio la bienvenida a los asistentes a una noche destinada a reconocer “la labor, el sacrificio y las proezas de quienes engrandecen el deporte onubense”, destacando además el papel del deporte como motor de valores y cohesión social.

Tras su intervención, se procedió a la entrega de varios galardones y al visionado de vídeos de algunos deportistas onubenses que, por motivos profesionales o competitivos, no pudieron estar presentes en la gala. A continuación, tomó la palabra el presidente de la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva, José Luis Camacho Malo, quien subrayó “el compromiso firme y continuado de la AOPD con el deporte de Huelva, tanto en el reconocimiento de los grandes éxitos como en la visibilización del trabajo diario del deporte base y federado”, agradeciendo igualmente el respaldo de las instituciones y entidades colaboradoras.

Durante el desarrollo del acto intervino el diputado provincial de Deportes, Juan Daniel Romero, quien destacó “la importancia de reconocer públicamente a quienes, desde diferentes ámbitos, hacen posible que el deporte onubense siga creciendo”, subrayando el apoyo de la Diputación Provincial de Huelva al deporte base, a los clubes y a los grandes eventos deportivos que se celebran en la provincia.

Seguidamente intervino Francisco Mendoza Sánchez, responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de El Corte Inglés en Huelva, quien reafirmó el compromiso de la entidad con el deporte onubense y con iniciativas que fomentan valores positivos y hábitos de vida saludables. Por su parte, la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera Vidarte, destacó que “el deporte es una herramienta fundamental para la formación en valores como el esfuerzo, la superación y el compañerismo”, felicitando a los galardonados por convertirse en referentes para la juventud.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana Martínez, puso en valor “la apuesta del Puerto de Huelva por el deporte y por proyectos que contribuyen a proyectar una imagen positiva de la provincia dentro y fuera de nuestras fronteras”. La velada estuvo amenizada también por la actuación del cantautor onubense César López Perea ‘Lisboa’, que aportó un componente íntimo y emotivo a la gala.

En el apartado de galardones, el máximo reconocimiento, Deportista de Oro, recayó en Juan Bautista Castilla ‘Chamba’, reciente subcampeón del mundo de Ultraman, por una trayectoria deportiva excepcional. El resto de premios fue el siguiente: Deportista Revelación, Marta Aznar; Promesa Deportiva, César Adame; Mejor Entrenador, Paco Ojeda; Mejor Dirigente, José María Rodríguez; Trayectoria Deportiva, Manuel Beaus; Leyenda Deportiva, Manolo Zambrano; Valores Humanos, Rodolfo Ortiz; Mejor Evento Deportivo, Centenario de la Copa del Rey de Tenis; y Promoción Deportiva, el Servicio Municipal de Deportes de Lepe.

Gala del Deporte

Asimismo, se concedieron Menciones Especiales a la Gañafote Cup, a la futbolista María Carvajal, a la ciclista Sara Caballero, al Club Deportivo Sordos de Huelva, a José Manuel González ‘Cheli’ y a Luis Carlos Barrera, campeón de Europa y del mundo en artes marciales. Recibieron también Reconocimientos Públicos los deportistas Daniela García, Fermín López, Alba Vázquez y David Cordón ‘Davinchi’, por sus destacados logros y proyección deportiva en este 2025.

Durante la gala se recibió además un emotivo mensaje de Jesús Navas, único deportista español y andaluz que ha logrado ganar un Mundial, una Eurocopa y una Nations League con la Selección Española de Fútbol, quien agradeció el gesto de la AOPD y lamentó no haber podido asistir al evento.

Cerró el turno de intervenciones el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa Reyes, quien felicitó a la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva por la organización de la gala y destacó “el excelente nivel del deporte onubense y la importancia de actos como este para reconocer públicamente el esfuerzo, la constancia y el talento”. El delegado andaluz clausuró oficialmente el evento antes de la tradicional foto de familia.

Desde la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva se quiso expresar un agradecimiento especial a la Diputación Provincial de Huelva, al Puerto de Huelva, a El Corte Inglés, al Ayuntamiento de Lepe, al Ayuntamiento de Huelva y a la Junta de Andalucía por su apoyo y colaboración, fundamentales para la celebración de esta 37ª Gala del Deporte de Huelva y para seguir impulsando el deporte en toda la provincia.