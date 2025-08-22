Buscar
sábado. 23.08.2025
El Recreativo está más que listo para la Liga (1-3)

El Recre ratifica su buena pretemporada con un triunfo de prestigio ante un rival de superior categoría. Marcan Roni, Leo y Arcos.

Los jugadores del Recre celebran uno de sus goles al Marbella.
El Recreativo está más que listo para la Liga (1-3)
Damián Ortiz
22/08/25 - 23:34

El Recreativo de Huelva vuelve a ilusionar. El Decano ha confirmado la buena imagen ofrecida en el Trofeo Colombino, con una victoria de prestigio sobre el Marbella (1-3), en el penúltimo ensayo de la preparación. Roni, Leo y Arcos hicieron los goles de los recreativistas, que le dieron un repaso a un rival de Primera RFEF, una categoría por encima del Recre.

Justo es reconocer que para el Marbella, este era su segundo encuentro en dos días. Y que el desangelado Campo de Fútbol de Montecastillo, donde se disputó el choque a puerta cerrada, no invitaba a lucirse. Aún así, el once de Pedro Morilla dio muestras de que está más que listo para el debut liguero, que tendrá lugar el 7 de septiembre, a las 12:00 horas, en el feudo del Almería B.