El Recreativo está más que listo para la Liga (1-3)

El Recreativo de Huelva vuelve a ilusionar. El Decano ha confirmado la buena imagen ofrecida en el Trofeo Colombino, con una victoria de prestigio sobre el Marbella (1-3), en el penúltimo ensayo de la preparación. Roni, Leo y Arcos hicieron los goles de los recreativistas, que le dieron un repaso a un rival de Primera RFEF, una categoría por encima del Recre.

Justo es reconocer que para el Marbella, este era su segundo encuentro en dos días. Y que el desangelado Campo de Fútbol de Montecastillo, donde se disputó el choque a puerta cerrada, no invitaba a lucirse. Aún así, el once de Pedro Morilla dio muestras de que está más que listo para el debut liguero, que tendrá lugar el 7 de septiembre, a las 12:00 horas, en el feudo del Almería B.