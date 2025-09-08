La embarcación 'Makiato' es el nuevo campeón de la Regata Oceánica Palos-La Gomera, que en su trigésimo primera edición se ha disputado estos días atrás en aguas del Atlántico. La prueba rinde homenaje a la primera parte del viaje que emprendió Cristóbal Colón en 1492 y que le llevó a descubrir América.

La gran familia de la vela.

'Makiato' ha sido el ganador en la clasificación de tiempos compensados, que establece un 'rating' para los diferentes participantes, pues al poseer un mayor tamaño y más superficie vélica, los veleros grandes tienen una enorme ventaja sobre los barcos pequeños, ventaja que se compensa con el 'rating'.

Las autoridades acudieron al acto.

Por esa razón, el 'Desafío 533', que ha batido el récord histórico de la prueba con un registro de 68 horas 1 minuto y 8 segundos, debe conformarse con ser el ganador en la clasificación de tiempo real. Su enorme tamaño, mide casi 22 metros de eslora, le ha permitido llegar el primero, pero le penaliza en el 'rating'.

David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva.

La gran familia de la vela estuvo presente en el acto de clausura, celebrado en San Sebastián de La Gomera y en el que se entregaron los diferentes trofeos. Un evento al que acudieron David Toscano, presidente de la Diputación Provincial de Huelva, y José Manuel Zamora, vicepresidente del Cabildo de La Gomera.