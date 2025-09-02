El barco Desafío 533 se proclama vencedor de la XXXI Regata Oceánica Palos–La Gomera con récord absoluto

La XXXI Regata Oceánica Palos–La Gomera ya tiene vencedor: Desafío 533, capitaneada por Pepín Barrero Hidalgo y perteneciente al Club CNR Piedras / CNI Canela, del armador José Carlos Sousa, cruzó en primer lugar la meta situada en aguas de San Sebastián de La Gomera tras recorrer 750 millas náuticas desde Punta Umbría en 68 horas, 1 minuto y 5 segundos, estableciendo un récord absoluto de la regata.

Construido en 2008 y con una eslora de 21,5 metros, Desafío 533 se impuso a los otros cinco barcos participantes gracias a la pericia de su tripulación y a las condiciones favorables de viento que marcaron esta edición, que además conmemoraba los 40 años de historia de la regata.

El vicepresidente primero del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, destacó que esta prueba “no es solo una competición deportiva de primer nivel, sino también un encuentro con la historia y un puente entre pueblos y culturas”. Reyes recordó la vinculación histórica entre Palos de la Frontera y La Gomera, recordando que desde hace más de cinco siglos estas tierras están unidas por acontecimientos que cambiaron el rumbo del mundo, y que la regata mantiene viva esa memoria mediante el esfuerzo compartido y la voluntad de unir territorios hermanados por el mar y la historia.

Asimismo, subrayó la importancia de la hospitalidad gomera, señalando que “en el puerto de San Sebastián encontrarán no solo el final de la travesía, sino la acogida de un pueblo orgulloso de recibirles y compartir con ellos”.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, trasladó su felicitación a la tripulación vencedora: “Han demostrado destreza y espíritu de equipo en una travesía que simboliza tanto la aventura como los lazos históricos entre nuestras tierras”. Además, animó a las demás embarcaciones que continúan su singladura a mantener el rumbo y la confianza: “Que los vientos sigan siendo favorables y la mar les acompañe hasta alcanzar el mismo destino”.

Aún queda la llegada del resto de embarcaciones participantes, tras la retirada de UcoSound por la rotura del palo mayor, que motivó su regreso a Huelva el pasado 31 de agosto. La entrega de trofeos se celebrará el próximo sábado, 6 de septiembre, a partir de las 11:30 horas en la Plaza de la Constitución.

Organizada por la Diputación de Huelva, el Cabildo Insular de La Gomera y el Real Club Marítimo y de Tenis de Punta Umbría, la regata reafirma su carácter de evento deportivo y cultural de referencia internacional, proyectando la imagen de ambos territorios y consolidando su unión histórica.

Manuel Esteban, uno de los tripulantes de Desafío 533, mostró su emoción por la victoria: “Hemos convivido un grupo de personas de diferentes edades y niveles de experiencia, y el duro trabajo de todos ha desembocado en triunfo y récord absoluto de la prueba”.