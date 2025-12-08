La Vuelta Ciclista a España 2026 recorrerá íntegramente Huelva de norte a sur

La provincia de Huelva será protagonista el 8 de septiembre de 2026 de una de las etapas más singulares de la Vuelta Ciclista a España, que por primera vez recorrerá íntegramente de norte a sur el territorio onubense, con salida en Cortegana, en pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y meta en La Rábida.

El recorrido atravesará la Sierra, la Cuenca Minera, el Condado y la costa de Mazagón, ofreciendo un trazado exigente y visualmente espectacular que ha sido supervisado por el director deportivo de la prueba, Fernando Escartín, junto con técnicos del Área de Deportes de la Diputación.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, anunció la etapa desde Cortegana, acompañado por la alcaldesa, Mar Martín Florido, y el diputado de Reto Demográfico, José Carlos Roda. Toscano destacó que “la etapa sitúa a Huelva en un escaparate internacional incomparable, con miles de aficionados en carretera y millones de espectadores en todo el mundo siguiendo a las grandes figuras del ciclismo”.

El presidente subrayó que la jornada deportiva permitirá mostrar “la riqueza natural, patrimonial y paisajística de nuestros pueblos”, generando nuevas oportunidades para sectores como el turismo, la hostelería y el comercio". También agradeció la coordinación entre la Diputación y la organización de la Vuelta, asegurando que “Huelva está preparada para acoger una jornada que quedará grabada en la historia de nuestra provincia y de la propia Vuelta”.

La alcaldesa de Cortegana expresó su entusiasmo por ser la localidad de salida: “El 8 de septiembre, coincidiendo con nuestras fiestas patronales, Cortegana será protagonista internacional, recibiendo a los ciclistas y a toda la comitiva, viviendo momentos que quedarán para siempre en la historia de nuestro pueblo”.

La etapa será presentada oficialmente el 17 de diciembre en Mónaco, ciudad desde la que partirá esta edición. Durante la presentación, se dará a conocer al mundo un recorrido que convertirá a nuestra provincia en protagonista absoluta de una de las competiciones deportivas más seguidas del planeta. Será la tercera vez que la Vuelta a España pasa por Huelva.