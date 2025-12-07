El nuevo Recreativo de Arzu repite los errores del viejo Recre de Morilla (1-1)

Perder dos puntos en el tiempo de descuento suena a naftalina, a pasado, a los viejos y no buenos tiempos de Pedro Morilla. Sin embargo, justo eso le ha sucedido hoy al nuevo Recre de Arzu, que no ha pasado del empate en su visita al Xerez DFC (1-1), por culpa de un nuevo despiste en el alargue. Un error que sigue de moda en la plantilla del Decano.

-FICHA TÉCNICA

XEREZ DFC: Bloch; Juanjo Mateo (Marcelo, min.65), Udom, Carlos Daniel, Beny (Emaná, min.80), Rafa Parejo, Gandoy, Sergio García (Rivelott, min.77), Ilias, Ekiza (Viñuela, min.65) y Dieste.

RECREATIVO: Lario; Senra, Bonaque, Juancho Villegas, Alberto López (Dani Romero, min.85); Javi Castellano (Antonio Domínguez, min.71), Álex Bernal (Alberto Vela, min.71); Da Costa (Arcos, min.60), Pepe Mena (Camará, min.85), Paolo; y Caye Quintana.

GOLES: 0-1 (min.77) Arcos; y 1-1 (min.92) Udom.

ÁRBITRO: Sánchez Carreras, del Comité Andaluz). Amonestó a los locales Gandoy y Juanjo Mateo; y a los visitantes Da Costa, Javi Castellano, Juancho Villegas y Camará.

CAMPO: Chapín, 4.723 espectadores.