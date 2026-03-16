Los 140 gimnastas del Olímpica Onubense se quedan en la calle por decisión del CEIP Profesor Tierno Galván

GIMNASTAS SIN TECHO, SUEÑOS SIN LÍMITES: EL ÚNICO CLUB DE GIMNASIA ARTÍSTICA DE HUELVA EN RIESGO DE DESAPARICIÓN POR FALTA DE INSTALACIONES TRAS LA DECISIÓN DE UN CONSEJO ESCOLAR

El Club Olímpica Onubense de Gimnasia Artística, con 40 años de historia ligada a este deporte. Entidad deportiva sin ánimo de lucro y ÚNICO Club de gimnasia artística en toda la provincia de Huelva, enfrenta su mayor amenaza tras recibir ultimátum para abandonar el gimnasio del CEIP Profesor Tierno Galván (Corrales, Aljaraque) a final del curso académico 2025-2026.

Con unos 140 niños y niñas (de 5-18 años, 80% niñas) que realizan programas escolares y de tecnificación de lunes a viernes en horario no lectivo, es decir, en un horario que en ningún momento influye en el desarrollo del programa académico del colegio.

La directiva del CEIP Profesor Tierno Galván impulsó una votación en consejo escolar para que el club de gimnasia rítmica abandonara las instalaciones, alegando falta de espacio y de seguridad para los alumnos del centro.

Según nos indican los responsables del club: " Lo que ocupa el Club de la instalación no excede de un 15-20% del gimnasio con material recogido. Los aparatos anclados al suelo, imprescindibles en el desarrollo de los programas de tecnificación, para las niñas y niños que entrenan para categorías autonómicas y nacionales.

Estamos hablando de una situación muy grave para nuestros niños y niñas, los cuales, se esfuerzan día tras día en mejorar, conseguir unos valores tan importantes como los que inculca este deporte, y entrenar para desarrollar sus sueños y aspiraciones"

LOGROS 2025 (a pesar de las limitaciones de recursos materiales por la falta de un espacio digno y seguro para ellas y ellos) se detallan algunos logros conseguidos en campeonatos oficiales:

• Nicole Orta: Campeona Absoluta Andalucía Base 1, 2º puesto en suelo y 2º puesto en paralelas asimétricas. Bronce en barra de equilibrio en el Campeonato de España Base (1ª medalla de la historia de Huelva en Gimnasia Artística Femenina en un campeonato nacional oficial)

• Fayana de Gannes: Plata Andalucía Barra Equilibrio

• Carla Frutos: Plata en Salto Base 3 en Andalucía

• Noa Martínez: Bronce en Salto Base 3 en Andalucía

Esta decisión, llevada a cabo por la directiva del CEIP Profesor Tierno Galván puede suponer la desaparición de la gimnasia artística en Huelva, contraviniendo el Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía de 2017 a 2027 (vigente, BOJA nº 13/20.01.2017 & BOJA nº 196/09.10.2018) donde ordena y fomenta la creación o mejora de infraestructuras deportivas por necesidades población y modalidades demandadas por ámbito provincial. En la actualidad, Huelva cuenta con 0 instalaciones de gimnasia artística registradas IAED.

El Club Olímpica Onubense, única entidad activa en la provincia sin un espacio propio para el desarrollo de esta modalidad deportiva, está al borde de la desaparición por no tener alternativas ni ayuda por parte de las diferentes administraciones.

Las ACCIONES que el club ha llevado a cabo, según han indicado a esta redacción, no han tenido resultado. Son las que se detallan a continuación:

• Ayuntamiento Aljaraque: mediación con el colegio fallida (colegio se niega). Intenta alternativas de espacio (institutos, colegios pabellones) rechazadas.

• Ayuntamiento de Huelva: Alternativas de espacio rechazadas (institutos, colegios, pabellones, naves).

• Puerto de Huelva: Búsqueda de naves industriales. No existencias o disponibilidad.

• Contactos infructuosos: Junta Andalucía, Delegación Educación, Diputación Huelva

• Proyecto "Gimnastas sin techo, sueños sin límites" (Premios Iberdrola Supera) NO GANADORES.