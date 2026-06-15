De Beas a jugar en el Real Madrid

Con apenas 15 años, el beasino Ricardo Borrero ha dado un importante paso en su carrera futbolística. El joven guardameta ha fichado por el Real Madrid, que incorpora así a una de las promesas con mayor proyección de la cantera del Sevilla FC.

Borrero se ha ganado durante las últimas temporadas un nombre dentro del fútbol base andaluz gracias a sus destacadas actuaciones bajo los palos. El portero ha firmado inicialmente por una temporada con el conjunto madridista, aunque el acuerdo contempla la posibilidad de ampliarlo durante dos campañas más en función de su evolución.

La pasada temporada disputó 28 encuentros entre el Cadete B y el Cadete A sevillista, llegando incluso a competir en División de Honor andaluza pese a su juventud. Durante ese periodo apenas encajó 17 goles, unos registros que llamaron la atención de los responsables de captación del Real Madrid.

Además de sus actuaciones, los técnicos destacan sus condiciones físicas y deportivas. Con más de 1,85 metros de altura a los 15 años, combina una gran envergadura con reflejos, agilidad y seguridad bajo palos, cualidades que le han convertido en uno de los porteros con más futuro de su generación.

Su llegada a Valdebebas supone una nueva oportunidad para seguir creciendo en una de las canteras más prestigiosas del fútbol mundial. Para Beas, la noticia representa un motivo de orgullo, al ver cómo uno de sus jóvenes talentos da el salto a la estructura formativa del club más laureado de Europa.

A partir de ahora, Ricardo Borrero afronta el reto de seguir desarrollando su potencial en el Real Madrid, con el objetivo de continuar avanzando en una carrera que, pese a su corta edad, ya apunta muy alto.