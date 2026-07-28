La Rábida acogerá una jornada deportiva para conmemorar el 3 de agosto

La Diputación de Huelva ha presentado el programa de actividades deportivas con el que conmemorará el 3 de agosto de 1492, fecha en la que partieron las naves descubridoras desde el puerto de Palos de la Frontera. La programación, organizada por la Unidad de Gestión de La Rábida (UGR), se desarrollará el próximo 2 de agosto y reunirá propuestas dirigidas a todos los públicos en uno de los enclaves más emblemáticos de la provincia.

El diputado responsable de la Unidad de Gestión de La Rábida, Juan Daniel Romero, destacó durante la presentación que el objetivo es integrar el deporte en una conmemoración ligada al patrimonio histórico y cultural de La Rábida. En este sentido, animó a onubenses y visitantes a participar en una jornada que combinará ocio, historia y actividad física.

La programación comenzará a las 10.00 horas con la celebración del II Open de Ajedrez en el Muelle de las Carabelas. Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, se desarrollarán de forma simultánea el torneo provincial 3x3 de baloncesto, junto a la Columna IV Centenario, y una ruta náutica conmemorativa con salida desde el puerto de La Calzadilla, en Palos de la Frontera.

La jornada concluirá a las 20.00 horas con el III Desafío Columna IV Centenario, una prueba contrarreloj que consiste en ascender los 253 escalones del monumento declarado Bien de Interés Cultural. Este año contará con la participación de 90 deportistas, una cifra elegida como homenaje a los marineros que formaron parte de la expedición colombina.

La ruta náutica permitirá recorrer parte del itinerario vinculado a la partida de Cristóbal Colón y podrá realizarse en kayak o paddle surf. La actividad estará limitada a 50 participantes y contará con un dispositivo de seguridad durante todo el recorrido.

Con esta iniciativa, la Diputación de Huelva vuelve a convertir el entorno de La Rábida en escenario de una programación que une deporte, patrimonio e historia para recordar una de las fechas más relevantes de la historia de Huelva y del descubrimiento de América.