El Recreativo de Huelva por fin tiene director deportivo

Con bastante retraso respecto a lo planificado y lo deseable, el Recreativo de Huelva ha anunciado hoy oficialmente a su nuevo director deportivo. Se trata de Luciano Martín Toscano (Lepe, 17 de agosto de 1972), más conocido en el mundillo como 'Luci'. Es un buen conocedor del fútbol gracias a su pasado como jugador y entrenador.

Su trayectoria como futbolista comienza en las canteras del CD San Roque de Lepe y del Sevilla FC. Su primer equipo profesional será el Recre, con el que jugará cuatro temporadas desde la 1995/96 a la 1998/99 y logrará un ascenso a Segunda División. La UD Levante, el AD Ceuta y el CD San Roque de Lepe completan su currículo.

Su trayectoria en los banquillos se inicia como segundo de Joaquín Caparros en el Deportivo de La Coruña, Athletic Club, Neuchatel Xamax (Suiza), RCD Mallorca, UD Levante, Granada CF, CA Osasuna, Al-Ahli Doha (Qatar), Armenia, Sevilla FC. Su experiencia como primer entrenador se limita al Sevilla Atlético. En los despachos su experiencia se concreta en su labor en el Departamento de Metodología y Tecnificación de la cantera del Sevilla FC.

El trabajo de Luci, inexperto en el cargo de director deportivo, estará bajo la supervisión de Mauro Cetto, hombre de confianza de Marcelo Fígoli (accionista minoritario del Recreativo pero con más poder en el Nuevo Colombino del que sugiere el 5% de sus acciones), quien según ha revelado en Argentina, participa "en los mercados, en el 100% de las negociaciones y en el tema scouting", si bien, no se encuentra "físicamente en el día a día" del club.