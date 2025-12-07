Al fin una alegría para el deporte de Huelva

Anda el deporte onubense de capa caída, con el Recreativo perdiendo prestigio en cada partido, el fútbol femenino en las catacumbas y el baloncesto virtualmente desaparecido. Sólo el bádminton aguanta en la élite. Nos queda el CB IES La Orden y Carolina Marín, y los logros individuales de nuestros mejores deportistas. Es el caso de Alba Vázquez.

La nadadora onubense se ha proclamado hoy Subcampeona de Europa en la modalidad de los 400 metros estilos, al terminar en segunda posición la final de la distancia del Campeonato de Europa de Piscina Corta, que se viene disputando en Lublin, Polonia. Nuestra heroína se colgó la medalla de plata con un tiempo de 4:29.57, sólo superado por la local Justina Kozan.