España confía en dos futbolistas de Huelva

Ha vuelto el fútbol de clubes y en breve lo hará el de selecciones. Y aunque el Recreativo está muy lejos de la élite, los seleccionadores nacionales no han dudado en confiar en dos jugadores de Huelva para la próxima ventana.

El caso más notable es el de Fermín López, convocado por la absoluta para disputar los dos primeros partidos clasificatorios para el Mundial de 2026, que se celebrará en EEUU, Canadá y México. Bulgaria y Turquía serán los rivales.

Por su parte, Davinchi, que ha debutado recientemente en Primera División con el Getafe, ha sido citado por la selección sub-19 para jugar el prestigioso Torneo Pinatar Arena, frente a Holanda, Inglaterra y Ucrania.