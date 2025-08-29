El Recreativo echa un borrón a su buena pretemporada (0-1)
El Decano pierde con el Atlético Central en el último ensayo antes de la Liga. Preocupante lesión de Paolo.
El Recreativo de Huelva ha cerrado la pretemporada con una inesperada derrota frente al Atlético Central (0-1), en partido disputado esta mañana en la Ciudad Deportiva Decano del Fútbol Español.
El resultado emborrona la buena pretemporada del Recre, si bien, lo más preocupante de cara al cada vez más cercano estreno liguero es la lesión de Paolo, víctima de una dura entrada del ex-albiazul Raúl Navas.
-LA PRETEMPORADA DEL RECREATIVO
- CD Lamiya - Recreativo (0-4)
- Recreativo - Betis Deportivo (3-0)
- Recreativo - Sevilla Atlético (1-1)
- San Roque de Lepe - Recreativo (0-1)*
- Recreativo - Mérida (1-1)*
- Dos Hermanas - Recreativo (0-3)
- Recreativo - Cacereño (2-0)*
- Recreativo - Zamora (2-3)*
- Marbella - Recreativo (1-3)
- Recreativo - Atlético Onubense (3-0)
- Recreativo - Atlético Central (0-1)
*Partidos a 45 minutos