Un entrenador para 'Galvanizar' al Recre

Si el fichaje del nuevo director deportivo fue un proceso muy dilatado en el tiempo, la incorporación del nuevo entrenador del Recreativo de Huelva se ha resuelto en un pestañeo. El Decano ha anunciado hoy que Jesús Galván será el inquilino del banquillo albiazul para la próxima temporada 2026/27, en la que el Recre volverá a competir en la cuarta categoría del fútbol nacional.

Nacido en Sevilla, el 4 de octubre de 1974, Jesús Galván Carrillo es un ex-futbolista profesional que ahora se desempeña como técnico. Formado en la cantera del Sevilla FC, pasó por el Córdoba CF, Sevilla FC, Villarreal CF, Recreativo de Huelva (en dos etapas) y Deportivo Alavés, antes de colgar las botas en la UE Lleida.

Su carrera como entrenador comenzó en las categorías inferiores del Sevilla FC, dirigiendo con posterioridad al CD Alcalá, CD Utrera, Sevilla Atlético y CD Mirandés. Su principal hito como técnico fue ascender a Primera RFEF al filial sevillista hace ahora tres temporadas.

Al igual que sucede con 'Luci' Martín, el artífice de su fichaje, Jesús Galván es un hombre de la casa, pues llegó a jugar tres temporadas en el Recre, consiguiendo incluso un ascenso a la Primera División. Ahora su misión será devolver al Decano al fútbol profesional, pero esta vez con la pizarra como arma.