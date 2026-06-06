Día D, Hora H para el atletismo onubense. Esta noche, a partir de las 21.30 horas, se disputa la octava edición de la 10K Huelva Avatel Puerta del Descubrimiento, la carrera más importante de nuestro calendario. Este año, además, redobla su trascendencia, pues sirve de escenario para el Campeonato de Andalucía Absoluto de 10.000 metros en ruta.

No es la primera vez que los resultados de la 10K Huelva Avatel Puerta del Descubrimiento son valederos para otra competición de mayor entidad, pues la prueba ya fue Campeonato de Andalucía en 2021 y Campeonato de España en 2023. Y los organizadores pretenden conseguir que sea Campeonato de España en 2028.

El circuito de la 10K Huelva Avatel.

Con salida y meta en el Paseo de la Ría, la carrera discurrirá por el Barrio de Pescadería y, posteriormente, rodeará el centro de la ciudad, para volver de nuevo al Paseo de la Ría. Se trata de un circuito urbano sobre asfalto, muy llano y muy rápido, donde la principal dificultad para los atletas puede ser el viento.

Homologada por la Real Federación Española de Atletismo y organizada por el Club Maratón Huelva Puerto del Descubrimiento que preside Daniel Rodríguez, la 10K Huelva Avatel no pierde, sin embargo, su carácter popular. De hecho, en esta edición se han inscrito 1.800 corredores, cifra que supone un nuevo récord de participación.

La 10K Huelva Avatel es una carrera multitudinaria.

Entre los inscritos se encuentra el madrileño Carlos Mayo, atleta olímpico y mundialista y récordman nacional de media maratón, quien ejerce como embajador de la 10K Huelva Avatel. Mayo se colgó la medalla de plata en el pasado Campeonato de Europa en Ruta y finalizó en la décimo tercera posición en la prueba de los 10.000 metros de Tokio 2021.

No será el único corredor de postín, pues aparte de los mejores atletas de nuestra comunidad autónoma, participarán talentos locales como Zakaria Boufaljat (triple ganador de la prueba), Javier Buceta (aspirante al podio en el regional), Diego Cordero, Esteban Domínguez, Estefanía Rouco (vigente campeona) y Celia Romero.

Estefania Rouco celebrando su victoria en la '10K Huelva Avatel'.

El precio del dorsal es de 23 euros para los atletas federados y de 25 euros para los no federados. La cuota da derecho a participar en la carrera e incluye la entrega de una camiseta conmemorativa de la prueba y el seguro de accidente.

Como en todas las ediciones anteriores, la 10K Huelva Avatel vuelve a tener un carácter solidario, destinando su recaudación a dos instituciones benéficas sin ánimo de lucro: el Banco de Alimentos de Huelva y ADEMO (Asociación de Esclerosis Múltiple De Huelva y Provincia).

-PALMARÉS DE LA ’HUELVA 10K AVATEL TELECOM’

-EDICIÓN 2025

-MASCULINO

Mohamed El Ghazouani (29.34) Bilal Mharoum (29.46) Zakaria Boufaljat

-FEMENINO

Estefanía Rouco (38.41) Cristina Ruiz (40.35) Marta Ferrer (42.58)

-EDICIÓN 2024

-MASCULINO

Zakaria Boufaljat (29.44) Mousaab Hadout Pablo González

-FEMENINO

Wafa Zaroual (35.39) Celia Romero Marta Fernández

-EDICIÓN 2023

-MASCULINO

Jesús Ramos (28.16) Abderrahmane Aferdi (28.18) Yago Rojo (28.21)

-FEMENINO

Paula Herrero (32.10) Isabel Barreiro (32.15) Laura Luengo (32.20)

-EDICIÓN 2022

-MASCULINO

Zakaria Boufaljat (29.39) Sergio Mena (30.48) Kevin López (31.11)

-FEMENINO

Patricia Isabel Marques (37.41) Sheila Marrón (38.04) Laura Hernández Randos (39.40)

-EDICIÓN 2021

-MASCULINO

Zakaria Boufaljat (29.39) Alberto González Quilez (30.45) Pablo Sánchez Santos (31.00)

-FEMENINO

Dolores Chiclana (34.59) Sandra Schenkel (35.17) Fátima Azahara Ouhaddou (36.20)

-EDICIÓN 2019

-MASCULINO

Luis Miguel Moreno Casares Zakaria Boufaljat Manuel Marchena Román

-FEMENINO

Carolina Ponce Suárez Paula Rodríguez Rodríguez Esther Fernández Olalla

-EDICIÓN 2018

-MASCULINO

Ali El Fghir Raúl Feria Rastrojo Adrián Moreno Abreu

-FEMENINO