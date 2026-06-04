El cartayero Miguel Ángel Zunino firma una actuación histórica en el Rally Ciudad de Jerez

El automovilismo onubense volvió a brillar con luz propia el pasado fin de semana en el XIII Rallye Ciudad de Jerez, donde el piloto de Cartaya Miguel Ángel Zunino y su copiloto, el extremeño Francisco José García, protagonizaron una de las grandes historias de la prueba al conseguir un espectacular segundo puesto en la clasificación general absoluta.

La cita, puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto, reunió a 42 equipos y se desarrolló entre el circuito de Jerez-Ángel Nieto y las exigentes carreteras de la Sierra de Cádiz, en una competición marcada por la dureza de los tramos y las altas temperaturas.

Aunque la victoria final fue para el cordobés Alberto Valverde y su copiloto David Ortega a bordo de un Porsche 911 GT3, gran parte de la atención de aficionados y especialistas se centró en la actuación del equipo Zunino Racing.

La pareja formada por Miguel Ángel Zunino y Francisco José García compitió con un Renault Clio Cup 3, un vehículo concebido originalmente para circuitos y que ha sido adaptado para rallyes gracias al trabajo desarrollado durante el último año por el propio equipo cartayero.

Pese a enfrentarse a vehículos teóricamente superiores y diseñados específicamente para este tipo de pruebas, la dupla logró mantenerse en la lucha por las primeras posiciones durante todo el fin de semana, llegando incluso a marcar varios mejores tiempos absolutos en diferentes tramos.

El resultado final fue un brillante segundo puesto en la clasificación scratch y la victoria en la Clase 3, un éxito que confirma la competitividad del proyecto deportivo impulsado por Zunino Racing y el enorme trabajo realizado durante los últimos meses.

Tras subir al podio, Miguel Ángel Zunino quiso compartir el mérito con todas las personas que forman parte del proyecto. “Estoy muy agradecido por el impecable trabajo realizado por todo el equipo y por la labor del taller mecánico Drito Competición de Sevilla. Por supuesto, nada de esto habría sido posible sin el tremendo esfuerzo de mi copiloto, Francisco José García. Este resultado es el premio al esfuerzo de mucho tiempo de todos”, señaló.

La actuación conseguida en Jerez supone uno de los mejores resultados logrados por el equipo onubense en el Campeonato de Andalucía y refuerza las aspiraciones de una estructura que ha apostado por desarrollar su propio vehículo para competir al máximo nivel.

Sin apenas tiempo para celebraciones, Zunino Racing ya trabaja en su próxima cita. El equipo estará presente los próximos 19 y 20 de junio en el I Rallye Pueblos de Moclín, en Granada, donde continuará la evolución del Renault Clio Cup 3 con el objetivo de seguir peleando por los puestos de honor del campeonato andaluz.