Se activa el Plan Romero 2026 con más de 7.000 efectivos

La Junta de Andalucía activa este lunes el Plan Romero 2026, el mayor dispositivo de seguridad y emergencias de toda la comunidad autónoma con motivo de la Romería de El Rocío, una celebración que volverá a movilizar a cientos de miles de peregrinos durante los próximos días.

El operativo, que permanecerá activo hasta el 28 de mayo, contará este año con más de 7.000 efectivos repartidos entre los caminos de Huelva, Sevilla y Cádiz, además del despliegue específico en la aldea almonteña.

La edición número 42 del Plan Romero llega marcada por un importante salto tecnológico y preventivo, con nuevas herramientas de control y coordinación que buscan mejorar la seguridad, la capacidad de respuesta ante emergencias y la protección medioambiental en el entorno de Doñana.

La principal novedad será la entrada en funcionamiento del nuevo Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), una infraestructura permanente levantada en Almonte tras una inversión superior a cuatro millones de euros financiada por la Junta y fondos europeos.

Desde este nuevo centro se coordinarán todos los servicios de emergencia y seguridad de la romería. El complejo incorpora una gran sala operativa y un centro sanitario permanente con más de 500 metros cuadrados destinados a asistencia médica.

El consejero de Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, destacó durante la presentación del dispositivo que el Rocío representa “el despliegue por grandes concentraciones más importante del sur de Europa”, tanto por el número de efectivos movilizados como por la complejidad del entorno natural en el que se desarrolla la peregrinación.

El dispositivo sanitario será otro de los grandes pilares del operativo. El Plan Romero contará este año con más de 200 profesionales sanitarios, siete consultas médicas, una unidad móvil de radiodiagnóstico, salas de observación y 13 puestos asistenciales repartidos por los caminos rocieros.

Además, se desplegarán 31 vehículos sanitarios, entre ellos UVI móviles y unidades todoterreno, así como un helicóptero medicalizado preparado para actuar en zonas de difícil acceso.

La tecnología tendrá también un papel protagonista en esta edición. El operativo incorporará drones con cámaras térmicas, sistemas inteligentes de control de aforos mediante tecnología wifi, GPS para las hermandades y nuevas herramientas cartográficas avanzadas para monitorizar la aldea y los caminos en tiempo real.

Entre las novedades destaca además la creación de una nueva ortofoto digital de alta precisión de la aldea de El Rocío, con la que la Junta avanza en la creación de un “gemelo digital” capaz de anticipar riesgos y mejorar la gestión de emergencias durante la romería.

La prevención de incendios será otro de los aspectos prioritarios del dispositivo. El Plan Romero coincidirá este año con un escenario de peligro medio de incendios forestales, por lo que el Infoca desplegará diariamente hasta siete medios aéreos y más de una treintena de unidades terrestres, especialmente en el entorno de Doñana.

Las 127 hermandades filiales que participan este año en la romería dispondrán además de desfibriladores automáticos y extintores entregados por la Agencia de Emergencias de Andalucía para mejorar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias.

Las primeras hermandades comenzaron ya su peregrinación durante el pasado fin de semana y este lunes se incorporan nuevas filiales, entre ellas las de Ayamonte e Isla Cristina.

Con la activación del Plan Romero, Andalucía entra de lleno en una de las semanas más intensas del año en torno a una romería que combina tradición, fe, convivencia y uno de los mayores dispositivos de seguridad y emergencias del país.