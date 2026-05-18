La Tuna de Empresariales de la UHU triunfa en el certamen nacional de Ávila

La Tuna de Empresariales de la Universidad de Huelva ha firmado una actuación histórica en el I Certamen de Tunas Ciudad de Ávila al proclamarse vencedora absoluta del encuentro y conseguir tres de los principales reconocimientos del festival.

La agrupación onubense obtuvo el Primer Premio del certamen, además de los galardones al Mejor Pasacalles y al Mejor Baile de Bandera, imponiéndose a tunas universitarias de gran tradición llegadas desde distintos puntos de España.

En el encuentro participaron también las tunas de Derecho de Santiago de Compostela, Universidad Pontificia de Salamanca, Magisterio de Santander y Magisterio de Segovia, en un certamen que llenó las calles y plazas de Ávila de música, tradición y ambiente universitario durante todo el fin de semana.

La tuna onubense destacó especialmente por la calidad musical de su repertorio, la puesta en escena y la conexión con el público, siendo especialmente aplaudido su pasacalles por el centro histórico de la ciudad y la ejecución del tradicional baile de bandera.

Con este triple reconocimiento, la Tuna de Empresariales de la Universidad de Huelva consolida su prestigio dentro del panorama nacional de tunas universitarias y continúa llevando el nombre de Universidad de Huelva y de la provincia por distintos puntos de la geografía española.

El éxito en Ávila llega además apenas unos días después del recital benéfico ofrecido por la agrupación en Huelva antes de viajar al certamen nacional.

La tuna mantiene todavía varios compromisos culturales y solidarios antes del cierre del curso, entre ellos su participación en el XI Encuentro de Corales en el Gran Teatro, una actuación en la Cruz de Mayo del barrio Reina Victoria y un concierto solidario junto a Cruz Roja en el Espacio Santa Fe.

Desde la agrupación destacan además que este reconocimiento llega en una etapa de crecimiento y refundación, marcada por la incorporación de nuevos estudiantes jóvenes y por el objetivo de seguir fomentando la formación musical, la convivencia y la tradición universitaria.

Asimismo, la tuna ha anunciado que colaborará el próximo curso con la Universidad de Huelva en el impulso de una futura tuna femenina, un proyecto que afrontan “con enorme ilusión y compromiso”.