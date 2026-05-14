“Un siglo de herencia” rescata imágenes históricas de la Virgen del Rocío

El Ayuntamiento de Almonte y la Diputación de Huelva han presentado la colección de láminas “Un siglo de herencia”, una iniciativa que recupera imágenes históricas de la Virgen del Rocío correspondientes a las primeras décadas del siglo XX.

La presentación ha tenido lugar en la sede de la Diputación y ha contado con la participación del presidente de la institución provincial, David Toscano, y de la primera teniente de alcalde de Almonte, Antonia Rocío Pérez.

La colección reúne cinco fotografías históricas vinculadas a distintos momentos de la historia rociera, entre ellas imágenes de la Coronación Canónica de 1919, estampas de la antigua ermita y escenas de la procesión por el Acebuchal.

Desde el Ayuntamiento destacan que el proyecto busca conservar y acercar a la ciudadanía parte de la memoria gráfica y sentimental vinculada a la devoción rociera.

Antonia Rocío Pérez señaló que estas láminas permiten “seguir compartiendo una herencia que forma parte de la identidad de Almonte” y recuperar imágenes con un importante valor patrimonial y emocional para muchas familias.

Por su parte, David Toscano subrayó que cada fotografía representa “una ventana abierta a la historia del Rocío” y puso en valor la importancia de conservar y difundir este patrimonio cultural y devocional.

La próxima semana, el Ayuntamiento comenzará a repartir las carpetas entre vecinos coincidiendo con la tradicional ofrenda floral infantil junto al monumento de la Virgen, en las vísperas de la Romería del Rocío.

Con esta iniciativa, las instituciones pretenden seguir impulsando la conservación y divulgación del patrimonio documental relacionado con una de las devociones más representativas de Andalucía.