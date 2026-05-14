La tradición oral de Encinasola protagoniza esta tarde una presentación literaria en Huelva

La Biblioteca Especializada en Temas y Autores Onubenses de la Diputación de Huelva acoge esta tarde la presentación del libro Cuentos populares de Encinasola: memoria de tradición oral, una obra del escritor e investigador Tomás López López centrada en la recuperación de relatos tradicionales transmitidos de generación en generación.

La actividad se celebrará a las 19.00 horas en el marco del X Ciclo de Presentaciones organizado por el Servicio de Cultura de la Diputación Provincial de Huelva, en la sede ubicada en la calle Fernando el Católico.

Natural de Encinasola y nacido en 1959, Tomás López López es Ingeniero Técnico Industrial y profesor de Educación Secundaria, aunque desde hace años ha centrado buena parte de su trabajo en la investigación de las costumbres, tradiciones, rituales y folclore del mundo rural.

En esta nueva publicación, el autor reflexiona sobre la pérdida de protagonismo de los cuentos tradicionales populares frente a los grandes clásicos universales y reivindica el valor cultural y emocional de las historias que durante décadas narraron abuelos y mayores en los pueblos.

La obra recoge relatos tradicionales vinculados al entorno de Encinasola y plantea preguntas sobre la transmisión oral, la identidad cultural y la memoria colectiva de generaciones enteras.

La presentación estará abierta al público y permitirá conocer más detalles de un trabajo que busca preservar parte del patrimonio oral de la provincia onubense.