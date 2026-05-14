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La tradición oral de Encinasola protagoniza esta tarde una presentación literaria en Huelva

Tomás López López dará a conocer su libro sobre cuentos populares recogidos de la memoria de los mayores
Cuentos Populares de Encinasola.
Cuentos Populares de Encinasola.
Huelva Presentación
La tradición oral de Encinasola protagoniza esta tarde una presentación literaria en Huelva
Redacción
Redacción
14/05/26 - 10:10

La Biblioteca Especializada en Temas y Autores Onubenses de la Diputación de Huelva acoge esta tarde la presentación del libro Cuentos populares de Encinasola: memoria de tradición oral, una obra del escritor e investigador Tomás López López centrada en la recuperación de relatos tradicionales transmitidos de generación en generación.

La actividad se celebrará a las 19.00 horas en el marco del X Ciclo de Presentaciones organizado por el Servicio de Cultura de la Diputación Provincial de Huelva, en la sede ubicada en la calle Fernando el Católico.

Natural de Encinasola y nacido en 1959, Tomás López López es Ingeniero Técnico Industrial y profesor de Educación Secundaria, aunque desde hace años ha centrado buena parte de su trabajo en la investigación de las costumbres, tradiciones, rituales y folclore del mundo rural.

En esta nueva publicación, el autor reflexiona sobre la pérdida de protagonismo de los cuentos tradicionales populares frente a los grandes clásicos universales y reivindica el valor cultural y emocional de las historias que durante décadas narraron abuelos y mayores en los pueblos.

La obra recoge relatos tradicionales vinculados al entorno de Encinasola y plantea preguntas sobre la transmisión oral, la identidad cultural y la memoria colectiva de generaciones enteras.

La presentación estará abierta al público y permitirá conocer más detalles de un trabajo que busca preservar parte del patrimonio oral de la provincia onubense.