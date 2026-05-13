La Semana Cultural de Nuevas Palmeras muestra el talento vecinal y los cursos de barrio

La Asociación de Vecinos AVV Nuevas Palmeras/Palomeque celebra estos días una nueva edición de su Semana Cultural, una cita que sirve para mostrar el trabajo realizado durante el curso en las distintas actividades incluidas dentro del programa Cultura en los Barrios.

La programación reúne exposiciones con trabajos elaborados por los participantes en talleres de cañamazo, manualidades, pintura y corte y confección, convirtiendo el espacio vecinal en un escaparate de creatividad y convivencia.

Las muestras podrán visitarse hasta el próximo sábado 16 de mayo y permiten conocer el resultado de meses de aprendizaje y participación en estas actividades culturales y formativas.

La Semana Cultural concluirá con una jornada de convivencia vecinal y una verbena con actuaciones musicales, poniendo así el broche final a una programación orientada a fomentar la participación y la vida social en el barrio de Huelva.