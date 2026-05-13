El Granado reúne este fin de semana a jóvenes promesas del piano internacional

El Granado volverá a convertirse este fin de semana en epicentro de la música clásica con la celebración del III Concurso Internacional de Piano, una cita que reunirá a 16 jóvenes intérpretes procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.

El certamen, organizado por el Ayuntamiento de El Granado, se celebrará los días 16 y 17 de mayo y contará con una única categoría destinada a pianistas de hasta 13 años.

La presentación oficial del evento ha tenido lugar en la Diputación de Huelva con la participación de la alcaldesa de El Granado, Mónica Serrano; la diputada provincial Gracia Baquero; el presidente de la Mancomunidad de Municipios Beturia, José Alberto Macarro; y la concejala de Cultura, Sandra Bernal.

La competición arrancará el sábado con la fase preliminar, de la que saldrán los seis finalistas que competirán el domingo en la gran final.

Además del concurso, el municipio ha preparado una programación cultural paralela con recitales y actividades abiertas al público. Entre ellas destaca el concierto inaugural del joven pianista onubense José Manuel Carcela y una audición conjunta del alumnado de la Escuela de Música de Villanueva de los Castillejos y del Conservatorio Profesional de Música ‘Javier Perianes’.

Desde el Ayuntamiento destacan que el objetivo del certamen es acercar la música clásica al medio rural y apoyar el talento joven, convirtiendo durante unos días a El Granado en un espacio de convivencia cultural y artística.

El concurso repartirá premios económicos y becas para el Festival Internacional de Piano de Málaga, además de un piano eléctrico para el ganador de esta tercera edición.

De forma paralela, participantes y acompañantes podrán disfrutar de rutas turísticas por distintos enclaves patrimoniales y naturales del municipio, en una iniciativa que busca unir cultura, turismo y convivencia.