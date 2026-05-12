El Encuentro de Juegos de Mesa de Huelva cierra una edición récord con más de 2.200 asistentes

El XV Encuentro de Juegos de Mesa celebrado en Huelva ha cerrado una edición histórica tras reunir a más de 2.200 asistentes en el Polideportivo Andrés Estrada, consolidándose como una de las principales citas de ocio alternativo de la provincia.

El evento, organizado por Mentes Hexagonadas con la colaboración del Área de Juventud del Ayuntamiento de Huelva, volvió a congregar durante el fin de semana a aficionados a los juegos de mesa, familias y público de todas las edades en torno a una programación que no ha dejado de crecer en los últimos años.

Uno de los grandes atractivos de esta edición ha sido la presencia de más de veinte editoriales especializadas que aprovecharon el encuentro para presentar en la capital onubense más de 60 novedades relacionadas con el sector de los juegos de mesa y el ocio interactivo.

Durante las jornadas se desarrollaron partidas, demostraciones, actividades para familias y espacios dedicados a diferentes modalidades de juego, en un ambiente marcado por la convivencia y la participación.

Desde la organización destacan el crecimiento progresivo que ha experimentado este encuentro desde sus primeras ediciones, convirtiéndose en una referencia dentro del ocio alternativo y cultural en la provincia.

El éxito de participación vuelve a confirmar el auge que vive actualmente el sector de los juegos de mesa, una forma de entretenimiento que cada vez suma más seguidores y que ha encontrado en Huelva una de sus citas más consolidadas dentro del panorama andaluz.