Almonte disfruta con la Exaltación del Rocío Grande en una emotiva antesala de Pentecostés

Almonte vivió este jueves una de las noches más especiales previas a Pentecostés con la celebración de la Exaltación del Rocío Grande, un acto que llenó por completo el Teatro Salvador Távora y reunió a vecinos, rocieros y representantes institucionales en torno a la devoción a la Virgen del Rocío.

La exaltación estuvo a cargo del poeta onubense Fernando Romero Vallín, quien ofreció un recorrido sentimental por algunos de los momentos más representativos de la Romería, desde el camino y la llegada a la aldea hasta la salida de la Virgen y la tradicional Venida.

Durante su intervención, el exaltador puso el foco en la vinculación histórica y emocional entre Almonte y la Virgen del Rocío, dejando frases cargadas de sentimiento como “¿Quién si dijo Almonte, no dijo Rocío?”.

La parte musical contó con la participación del Coro Joven de la Hermandad Matriz de Almonte y del Coro de la Hermandad del Rocío de Huelva, dirigidos ambos por el almonteño Luis Carlos Cordero. También participaron Martina Aragón y Alfonso Sánchez, concluyendo el acto con la interpretación conjunta de la Salve Rociera y la participación de la escuela de tamborileros de la Hermandad Matriz.

Al término de la exaltación, la primera teniente de alcalde, Antonia R. Pérez, destacó el papel de Almonte como origen y corazón de la devoción rociera, subrayando que “El Rocío nace aquí y desde aquí se comparte con el mundo”.

El acto estuvo presentado por el director territorial de Canal Sur en Huelva, Norberto Javier, y contó con la asistencia de representantes municipales, miembros de la Hermandad Matriz, el párroco de Almonte y los hermanos mayores de la Romería del Rocío de este año y del anterior.

Horas antes de la exaltación, el Ayuntamiento recibió oficialmente al Hermano Mayor de la Romería 2026, Juan de los Santos, quien firmó en el Libro de Honor del Consistorio acompañado por familiares y allegados.