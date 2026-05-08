Vicente Quiroga recibirá el nuevo ‘Reconocimiento a la Trayectoria Periodística’ de la prensa onubense

La Asociación de la Prensa de Huelva y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en Huelva reconocerán la trayectoria profesional del periodista Vicente Quiroga Juanes con la entrega del nuevo ‘Reconocimiento a la Trayectoria Periodística’, una distinción creada para homenajear a los profesionales más veteranos del periodismo onubense.

El acto de entrega tendrá lugar el próximo 29 de mayo, a las 12:30 horas, en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, donde se hará entrega de una medalla de oro conmemorativa y un pergamino acreditativo.

Vicente Quiroga, de 90 años, mantiene actualmente su actividad como columnista en el diario Huelva Información y está considerado una de las figuras más destacadas del periodismo cultural en la provincia.

Su trayectoria ha estado especialmente vinculada al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, del que formó parte desde sus inicios como integrante de la primera comisión organizadora, además de desarrollar durante décadas una intensa labor como cronista y analista cinematográfico.

Quiroga también presidió la Asociación de la Prensa de Huelva a comienzos de los años noventa y ha participado activamente en distintas juntas directivas y jurados periodísticos.

Desde ambas entidades han destacado su compromiso con el periodismo y la cultura. La presidenta de la Asociación de la Prensa de Huelva, Aurora Smet, señaló que este reconocimiento busca “reivindicar el valor del periodismo como pilar fundamental de la democracia”, mientras que el presidente del Colegio de Periodistas en Huelva, Juan Antonio Hipólito, subrayó que el galardón nace para homenajear a quienes “han dedicado toda una vida a dignificar el periodismo”.