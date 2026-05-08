Huelva se vuelca este fin de semana con las romerías de La Bella y Montemayor

La provincia de Huelva se prepara para vivir uno de los fines de semana más intensos de su calendario festivo con la celebración de las romerías de la Virgen de la Bella, en Lepe, y de la Virgen de Montemayor, en Moguer, dos citas que reunirán a miles de romeros y visitantes.

Ambas celebraciones volverán a llenar de ambiente las calles, caminos y recintos romeros en torno a una tradición profundamente arraigada en la provincia, donde la fe, la convivencia y el sentimiento popular se mezclan durante varios días.

En Lepe, la Romería de la Bella afronta una edición especialmente significativa tras su reciente reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. La celebración coincide además con el 60 aniversario de la romería tal y como se conoce actualmente, aunque la devoción a la Virgen cuenta con siglos de historia.

Desde este viernes comenzarán los actos con la tradicional ofrenda floral y la presentación de hermandades, en una jornada marcada por el colorido de los trajes flamencos, los caballos y las carrozas. El sábado tendrá lugar el traslado de la Virgen hasta el recinto romero junto a la ermita, donde se desarrollará la convivencia hasta el regreso de la patrona el lunes.

Mientras tanto, Moguer volverá a mirar hacia el entorno de Montemayor, donde miles de personas participarán en una de las romerías más emblemáticas de la provincia. La salida de la Hermandad Matriz marcará el inicio de varios días de convivencia en los tradicionales chozos instalados en el coto.

La programación incluye momentos especialmente esperados por los romeros, como el Rosario nocturno, la llegada de las hermandades filiales o la procesión de la Virgen de Montemayor por el recinto romero.

Durante todo el fin de semana, ambos municipios contarán con amplios dispositivos de seguridad, tráfico, limpieza y emergencias para garantizar el desarrollo normal de unas celebraciones que cada año movilizan a miles de personas y generan un importante impacto social, turístico y económico en la provincia.

Más allá del carácter religioso, las romerías de La Bella y Montemayor representan una de las expresiones más vivas de la identidad cultural onubense, manteniendo tradiciones que pasan de generación en generación y convirtiéndose en auténticos puntos de encuentro para vecinos, familias y visitantes.